Giro 2022: Oldani klopt Rota en Leemreize in vluchtersrit naar Genova

De twaalfde etappe van de Giro d’Italia 2022, met aankomst in Genova, is gewonnen door Stefano Oldani. De Italiaan versloeg na een rit voor de vluchters landgenoot Lorenzo Rota en Nederlander Gijs Leemreize in een sprint met drie, en schenkt zijn ploeg Alpecin-Fenix zo alweer de tweede ritzege in deze Giro. Juan Pedro López mag zich nog altijd de rozetruidrager noemen.

De twaalfde etappe van de Giro d’Italia 2022 liep van industrie- en kaasstad Parma naar kustplaats Genova. Op papier was dit een serieuze kans voor de sterke vluchters, maar ook de puncheurs hadden deze etappe met rood omcirkeld in hun agenda. De etappe kende namelijk drie beklimmingen van derde categorie, waarvan de laatste twee – die van La Colletta (9 km aan 4,3%) en de Valico di Trensasco (4,3 km aan 8%) – in de laatste vijftig kilometer. De rit stond echter niet alleen maar in het teken van de sportieve strijd tussen de Giro-tenoren: men keerde ook terug naar de plek waar Wouter Weylandt noodlottig om het leven kwam.

Spervuur aan demarrages, Van der Poel bedrijvig

De renners begonnen omstreeks 12.00 uur in zonnige omstandigheden aan de iets meer dan 200 kilometer lange etappe. De strijd om de vlucht van de dag barstte vanuit de start los, maar de vluchters kregen niet zomaar een vrijgeleide naar de finish, ondanks een spervuur aan demarrages. Mathieu van der Poel was in de beginfase zeer bedrijvig, net als zijn ploeggenoten bij Alpecin-Fenix, maar de eerste vluchtpogingen van de Nederlander werden in de kiem gesmoord. Een groepje met Pascal Eenkhoorn en Pieter Serry reed vervolgens weg uit het peloton, maar ook dit bleek niet de goede vlucht.

Het tempo lag ook na goed vijftig doldwaze kilometers nog altijd onverminderd hoog, waardoor we met een compleet peloton richting de eerste tussensprint van de dag reden. Hier lagen de nodige punten voor de paarse puntentrui voor het oprapen en dus was het geen verrassing dat we de mannen van Arnaud Démare, de leider in dit nevenklassement, op kop zagen rijden. Groupama-FDJ wist zijn sprintkopman naar de volle buit aan de tussensprint te piloteren, voor Fernando Gaviria en Simone Consonni, waardoor Démare goede zaken deed voor La Maglia Ciclamino. Het peloton nam vervolgens gas terug.

Samenstelling kopgroep Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Valerio Conti (Astana Qazaqstan), Mathieu van der Poel, Stefano Oldani, Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Santiago Buitrago, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo, Luca Covilli (Bardiani-CSF-Faizanè), Matteo Sobrero, Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Wilco Kelderman, Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe), Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Lorenzo Rota, Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert), Gijs Leemreize, Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Michael Schwarzmann (Lotto Soudal), Will Barta (Movistar), Davide Ballerini (Quick-Step-Alpha Vinyl), Nico Denz, Bauke Mollema (Trek-Segafredo).

Dit was voor 22 avonturiers het sein om ten aanval te trekken en de juiste trein bleek dit keer vertrokken. Met Van der Poel, Bauke Mollema, Gijs Leemreize, Wilco Kelderman, Oscar Riesebeek en Pascal Eenkhoorn waren de Nederlanders zeer goed vertegenwoordigd in de omvangrijke vlucht. Met Rein Taaramäe, Vincenzo Albanese, Andrea Vendrame, Magnus Cort en Santiago Buitrago zaten nog meer interessante renners van voren. Dit in tegenstelling tot Bardiani-CSF-Faizanè en Drone Hopper-Androni Giocattoli: de twee Italiaanse ProTeams hadden verrassend genoeg de slag gemist.

En dus moesten de renners van Bardiani-CSF-Faizanè, als straftraining, het vuile werk opknappen in het peloton, in de hoop de scheve situatie zo alsnog recht te zetten. Het verschil bleef echter schommelen rond de minuut en dus probeerden Luca Covili en Davide Gabburo – twee renners van Bardiani – en Edoardo Zardini namens Drone Hopper-Androni Giocattoli nog de oversteek te maken. De drie Italianen slaagden na een kilometerslange achtervolging in hun opzet en dus trokken we met 25 koplopers naar de top van de Passo del Bocco, de klim die helaas is verbonden met (het tragische lot van) Wouter Weylandt.

Kopgroep krijgt de ruimte, renners keren terug naar plek des onheils

Op deze top van deze klim kwam Mollema als eerste boven, goed voor negen bergpunten, gevolgd door Eenkhoorn en Ballerini. Het peloton, aangevoerd door de ploeg van rozetruidrager Juan Pedro López, volgde op de top van de Passo del Bocco al op goed vijf minuten. Trek-Segafredo wilde de kopgroep ook niet te veel ruimte geven. De best geplaatste renner in de kopgroep, Wilco Kelderman, volgde voor de start namelijk op 11m02s van leider López. De voorsprong bleef met andere woorden schommelen rond de vijf minuten, maar het was al snel duidelijk dat de winnaar in de voorste groep zat.

Na de afdaling van de Passo del Bocco, waar koersdirecteur Mauro Vegni nog een eerbetoon bracht aan de betreurde Weylandt, reed de kopgroep in gestrekte draf naar de tweede klim van de dag: die van La Colletta (9 km aan 4,3%). Halverwege de klim besloot Lorenzo Rota te anticiperen. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert reed weg bij zijn medevluchters en kwam met voorsprong over de top van La Colletta. In de afdaling van deze klim kreeg Rota het gezelschap van twee tegenaanvallers: Stefano Oldani en Gijs Leemreize. Deze drie renners vonden elkaar aan kop van de koers en wisten steeds verder uit te lopen.

Rota, Oldani en Leemreize met een mooie voorsprong

Het verschil met de achtervolgende groep, met daarin de grootste favorieten voor de dagzege, groeide al snel richting de halve minuut. Met name voor Alpecin-Fenix was dit een perfecte situatie. De Belgische formatie had met Oldani iemand mee in de vuurline, waardoor topfavoriet Van der Poel zich wat kon wegsteken bij de achtervolgers. De samenwerking in de achtervolgende groep was echter wel helemaal zoek, waardoor de voorsprong van de drie koplopers alsmaar groter werd. Rota, Leemreize en Oldani begonnen met een voorsprong van een minuut aan de laatste klim van de dag, de zeer pittige Valico di Trensasco.

Op de flanken van de Valico di Trensasco kwamen de betere klimmers naar voren. Lucas Hamilton, Kelderman en Mollema versnelden en wisten zo het kaf van het koren te scheiden in de tweede groep. Van der Poel wist zijn wagonnetje in de eerste kilometer nog aan te haken, maar botste al snel op zijn limieten en moest de ene na de andere renner laten gaan. Met een Van der Poel in moeilijkheden, kon Alpecin-Fenix volledig de kaart van Oldani trekken. De Italiaan reed samen met Rota en Leemreize naar de top van de Valico di Trensasco. De groep Mollema-Kelderman kwam wel wat dichter, maar volgde nog altijd op meer dan een halve minuut.

Oldani sprint naar de overwinning, tweede zege voor Alpecin-Fenix

De achtervolgers bleken niet meer in staat om dit verschil nog te overbruggen in de vlakke kilometers naar Genova. Sterker, Rota, Oldani en Leemreize wisten hun voorsprong weer uit te breiden richting de minuut. Dit bleek meer dan voldoende om uit de greep te blijven van de eerste achtervolgers en dus kregen we in de finale een duel om de zege tussen drie renners met een blanco erelijst. Bij het ingaan van de laatste twee kilometer begon het gepoker tussen de drie vooraan. Leemreize probeerde in de laatste kilometer op de verrassing te spelen, sloeg een gat, maar Oldani en Rota kwamen weer in het wiel van de jonge Nederlander.

Leemreize leek na deze aanval uitgeteld voor de overwinning, maar probeerde met een lange sprint alsnog de zege binnen te halen. Oldani was echter alert, zat meteen op het wiel van de renner van Jumbo-Visma en ging toen zelf aan. Rota probeerde zijn landgenoot nog wel te remonteren, maar kwam er niet meer over en zo mocht Oldani in Genova zijn eerste profzege bijschrijven. Rota eindigde als tweede, Leemreize werd na een knappe koers derde. Mollema won een kleine minuut na de binnenkomst van Oldani de sprint voor plaats vier, voor Buitrago en Kelderman. Ook Eenkhoorn eindigde nog in de top-10. Van der Poel liet het in de finale lopen en kwam nog net voor het peloton binnen.