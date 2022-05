Giro 2022: Natnael Tesfatsion knijpt in de remmen

Natnael Tesfatsion zal de Giro d’Italia 2022 niet uitrijden. De 23-jarige Eritreeër van Drone Hopper-Androni Giocattoli besloot in de zestiende etappe naar Aprica in de remmen te knijpen.

De opgave van Tesfatsion is opvallend te noemen, aangezien de rappe Eritreeër bezig was aan een uitstekende Giro. De renner werd afgelopen zondag vanuit de vroege vlucht nog zevende in de bergrit naar Cogne. Ook werd hij in de eerste week achtste in de sprintersrit naar Messina en maakte hij indruk in de bergetappe naar Blockhaus. In die laatste rit reed hij lange tijd vooruit, maar kwam hij op hoge snelheid ten val in de afdaling van de Passo Lanciano.

Tesfatsion stond na vijftien etappes 84ste in het algemeen klassement, op ruim twee uur van rozetruidrager Richard Carapaz. Tesfatsion is de eerste renner van Drone Hopper-Androni Giocattoli die de Ronde van Italië moet verlaten.

Uitvallers

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

4 Filippo FIORELLI (BARDIANI CSF FAIZANE') DNF

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

18 Valerio CONTI (ASTANA QAZAQSTAN TEAM) DNF

Etappe 16