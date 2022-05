Giro 2022: Mathieu van der Poel vermaakt fans met wheelie

Het was voor de renners in de Giro d’Italia afzien tijdens de veertiende etappe naar Turijn. Zo ook voor Mathieu van der Poel, maar de Nederlander zag tijdens de rit nog een mogelijkheid om het publiek te vermaken met een wheelie.

Van der Poel was zaterdag in de rit naar Turijn de eerste aanvaller van de dag, maar de Nederlander van Alpecin-Fenix kreeg uiteindelijk niet de ruimte van zijn collega-wielrenners in het peloton. Van der Poel moest uiteindelijk passen, op het moment dat BORA-hansgrohe vol doortrok in het peloton. MVDP deed het vervolgens ‘rustig aan’ en kwam als 117e over de streep, op net geen 32 minuten van ritwinnaar Simon Yates.

De winnaar van de allereerste etappe in deze Giro d’Italia, met aankomst in het Hongaarse Visegrád, zag onderweg echter wel een mogelijkheid om het publiek zelfs vanuit de grupetto te vermaken. Met een wheelie liet Van der Poel zijn stuurmanskunsten zien.

