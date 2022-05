Giro 2022: Mark Cavendish wint massasprint in Balatonfüred, Van der Poel behoudt roze

De derde etappe van de Giro d’Italia 2022 is gewonnen door Mark Cavendish. Na een vlakke rit van 201 kilometer, met aankomst in het Hongaarse Balatonfüred, was de Brit van Quick-Step-Alpha Vinyl de snelste in de massasprint. Hij klopte Arnaud Démare en Fernando Gaviria na een lange sprint. Mathieu van der Poel blijft in het bezit van de roze trui en mag die dus ook dragen na de rustdag.

Drie Italianen in de vlucht

Zoals een sprintersetappe betaamt, was er weinig strijd om de vroege vlucht. Kort na het startsein reden drie renners weg uit het peloton, waaronder twee oude bekenden. Drone Hopper-Androni Giocattoli stuurde namelijk Mattia Bais en Filippo Tagliani mee. Zij vormden in de openingsrit naar Visegrád ook al de kopgroep. Dit keer kregen zij Samuele Rivi van EOLO-Kometa met zich mee.

Het peloton vond het prima en gaf de drie meer dan vijf minuten voorsprong, maar Alpecin-Fenix zette zich na 50 kilometer dan toch op kop. De ploeg van roze trui Mathieu van der Poel bracht het verschil terug tot onder de drie minuten en geconsolideerde dat verschil. Onderweg werd ook de eerste opgave van de Giro gemeld: Jan Tratnik had te veel last van zijn pols na zijn valpartij op de openingsdag en staakte de strijd.

De voorsprong van de kopgroep schommelde daarna lange tijd tussen de twee en drie minuten. Naast Alpecin-Fenix hadden ook Lotto Soudal, Groupama-FDJ en Quick-Step-Alpha Vinyl zich gemeld aan kop van het peloton. Zij toonden daarmee vertrouwen in hun sprinters Caleb Ewan, Arnaud Démare en Mark Cavendish.

Rivi zorgt voor wat opschudding

Ruim veertig kilometer voor de finish was er wat actie in de koers. Rivi plaatste een demarrage in de kopgroep en wist daarmee Tagliani overboord te gooien. Bais kon het wiel van Rivi wel volgen, waardoor ze met twee man overbleven aan kop. De coureur van EOLO-Kometa deed daarna nog een wanhoopspoging, maar kon niet voorkomen dat op 28 kilometer van de finish de vlucht ten einde kwam.

Het peloton koos daarna voor een strak tempo. Op de enige klim van de dag, die naar Tihany, werd door Pascal Eenkhoorn en Rick Zabel nog gesprint om de punten. De Nederlander van Jumbo-Visma wist de Duitser met minimaal verschil te verslaan, waardoor ze nu allebei vijf punten hebben in het bergklassement. Zabel mag echter de bergtrui dragen, omdat hij hoger staat in het algemeen klassement.

Sprinters bereiden zich voor op finale

Eenkhoorn besloot na de bergsprint in zijn eentje door te rijden. Hij koesterde even een voorsprong van elf seconden, maar het peloton rekende hem zes kilometer voor de finish in. Daarna was het aan de sprinttreintjes. Alpecin-Fenix, Quick-Step-Alpha Vinyl en Groupama-FDJ toonden zich op de voorposten. Vooral Mark Cavendish werd perfect gebracht in de laatste kilometer.

Van der Poel mengde zich ook in het gedrang in dienst van Jakub Mareczko, maar de Italiaan zat niet in het wiel van de roze trui. Aan de andere kant van de weg ging Cavendish zijn sprint van ver aan, na goed voorbereidend werk van Michael Mørkøv. De Brit maakte er een lange spurt van en hield Arnaud Démare en Fernando Gaviria knap achter zich, om zo zijn zestiende ritzege ooit te boeken in de Giro.

Démare en Gaviria werden tweede en derde. Daarachter wist Biniam Girmay knap vierde te worden. Edward Theuns was op de zesde plaats de beste Belg. Hij eindigde nog voor topfavoriet Caleb Ewan, die in de slotkilometer slecht geplaatst zat en in de slotfase nog sprintte naar een achtste plaats.