Giro 2022: Lotto Soudal ziet Rüdiger Selig opgeven

Rüdiger Selig zal de Giro d’Italia niet uitrijden. De ervaren Duitser van Lotto Soudal heeft zondag, tijdens de bergetappe naar Blockhaus, de handdoek in de ring gegooid.

Door de opgave van Selig moet sprintkopman Caleb Ewan het in het restant van deze Giro doen met een helper minder. De vraag is echter hoe lang de Australiër zelf nog actief is in de Ronde van Italië. Voor de start in Boedapest gaf Ewan toe dat hij de rittenkoers niet zal uitrijden, met oog op de Tour de France.

Rüdiger Selig is de tiende uitvaller in de Giro d’Italia 2022.

