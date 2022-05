Giro 2022: Loïc Vliegen haalt finish niet in Mortirolo-etappe

Voor Loïc Vliegen is een einde gekomen aan de Giro d’Italia. In de zestiende etappe over onder meer de beruchte Passo del Mortirolo naar Aprica haalde de Belgische renner van Intermarché-Wanty-Gobert de finish niet.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Vliegen was bezig aan zijn tweede Giro, nadat hij ook in 2018 al een keer aan de start stond van de Corsa Rosa. Aan het eind van de eerste volle week, in de etappe naar Blockhaus, kwam de 28-jarige Belgische renner ten val in de afdaling. “Ik viel drie meter naar beneden maar gelukkig kwam ik in bosjes terecht”, schreef hij op social media.

De allrounder deelde aan het begin van de tweede week in de feestvreugde toen zijn ploegmaat Biniam Girmay in Jesi de tiende etappe op zijn naam schreef. Ook vandaag, in de rit naar Aprica, had zijn team succes. Jan Hirt kwam na een solo van zeven kilometer, nadat hij op de klim van Santa Cristina was weggereden, als winnaar over de finish.