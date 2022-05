Giro 2022: Juan Pedro López in witte trui, Arensman en Buitrago binnen acht minuten

Door de plotselinge opgave van João Almeida heeft de Giro d’Italia een nieuwe drager van de witte jongerentrui. Juan Pedro López van Trek-Segafredo mag in de achttiende etappe al meteen het tricot aantrekken. Hij verdedigt een ruime voorsprong op Thymen Arensman.

López staat, als we Almeida schrappen, op de achtste plaats in het algemeen klassement. De achterstand van de Spanjaard op leider Richard Carapaz is 12.27 minuut. Voor López kan deze Giro al niet meer stuk, want hij droeg eerder al tien dagen de roze trui. In de etappe naar Turijn stond hij de leiding af aan Carapaz.

De vraag is of de spanning in het jongerenklassement helemaal terug is. López heeft 6.46 minuut voorsprong op de nieuwe nummer twee Thymen Arensman (Team DSM) en ook nummer drie Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) staat binnen de acht minuten. Zijn achterstand op López is 7.48 minuut.

De vierde in de stand van de jongerentrui is Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), maar hij kijkt aan tegen een achterstand van meer dan 18 minuten op López.

Big news for us this morning. After the withdrawal of Almeida, @juanpelopez97 is the new Maglia Bianca of the #Giro. We have a mission now: keeping it until Verona 🙌 Heal up @JooAlmeida98 🙏 pic.twitter.com/kY3oGCJ5op — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 26, 2022