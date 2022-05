Giro 2022: Jonathan Castroviejo gehavend na etappe naar Potenza

Jonathan Castroviejo is niet zonder kleerscheuren door de zevende etappe van de Ronde van Italië gekomen. De Spanjaard van INEOS Grenadiers kwam zwaar ten val op vrijdag, maar kon de rit wel uitrijden. Er werden geen breuken vastgesteld bij Castroviejo.

De 35-jarige kwam in de zevende etappe in de grupetto over de streep, als voorlaatste renner. Zijn ploeg, INEOS Grenadiers, liet weten wat er aan de hand was. “Helaas is Jonathan Castroviejo ten val gekomen in de etappe van vandaag. Röntgenfoto’s van zijn heup, lumbale wervelkolom en elleboog tonen geen tekenen van breuken. Verder onderzoek zal morgenvroeg gedaan worden.”

De ervaren renner rijdt deze Giro d’Italia in steun van zijn kopman Richard Carapaz. Castroviejo kon, zoals dat in een tijdrit altijd zo is, op dag twee zijn eigen kans gaan toen er tegen de klok moest gereden worden, maar verder dan een 26ste plaats kwam hij niet. De vijfvoudige Spaans kampioen tijdrijden is bezig aan zijn vijftiende Grote Ronde.

Ook Mattias Skjelmose Jensen tegen de grond

Castroviejo was immers niet de enige, want ook Mattias Skjelmose Jensen ging tegen het asfalt in de zevende etappe. De jonge Deen van Trek-Segafredo kwam daardoor op 26 minuten van winnaar Koen Bouwman over de streep, het algemeen klassement kan met andere woorden vergeten. In de rit naar de Etna verloor de 21-jarige coureur al drie minuten op de klimmende klassementsrenners.

