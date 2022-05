Giro 2022: Jefferson Cepeda niet meer gestart in etappe 19

Jefferson Cepeda van Drone Hopper-Androni Giocattoli is in de Giro d’Italia niet meer van start gegaan voor de negentiende etappe. Naar verluidt staakte de Ecuadoraanse klimmer de strijd vanwege ziekte.

Cepeda was bezig aan zijn derde Giro d’Italia. De 23-jarige renner kende een sterke aanloop naar de eerste Grote Ronde van het seizoen. Vorige maand was hij namelijk tweede en beste jongere in de Giro di Sicilia. In het algemeen klassement moest hij alleen de meer ervaren Damiano Caruso boven zich dulden.

De Ecuadoraan stond in de Giro na achttien etappes op de 110e positie van het klassement, op ruim vier uur achterstand van het roze. Het is de tweede opgave in de ploeg van Drone Hopper-Androni Giocattoli dat in de zestiende rit met aankomst in Aprica de Eritreeër Natnael Tesfatsion al zag uitvallen.