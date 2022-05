Giro 2022: Het juryrapport

Overzicht

Dagelijks publiceert de organisatie in de Giro d’Italia 2022 na etappes belangrijke informatie over uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat gebeurt in het juryrapport. In tegenstelling tot de Tour de France ontbreekt een officieel medisch bulletin. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle uitgedeelde straffen in de koers.

6 mei 2022 – Etappe 1

Juryrapport

Er was tijdens etappe 1 niets te melden in het juryrapport.

De UCI heeft 39 fietscontroles uitgevoerd. Alle fietsen die zijn getest voldeden aan de UCI-reglementen.