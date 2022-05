Giro 2022: Harm Vanhoucke stapt af in etappe 17

Harm Vanhoucke heeft woensdag de Giro d’Italia verlaten. De Belgische klimmer van Lotto Soudal stapte af tijdens de regenachtige zeventiende etappe naar Lavarone.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

De 24-jarige Vanhoucke zat een keer mee in een succesvolle ontsnapping tijdens deze Giro en dat was meteen een succesvolle aanval. In de etappe naar Napels wist hij namelijk zijn ploeggenoot Thomas De Gendt aan de ritzege te helpen. Zelf werd Vanhoucke die etappe vierde.

Lotto Soudal raakte eerder ook al Caleb Ewan en Rüdiger Selig kwijt in de Giro d’Italia. De Gendt, Matthew Holmes, Roger Kluge, Sylvain Moniquet en Michael Schwarzmann zijn nog over namens de Belgische loterijformatie.

Uitvallers

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

4 Filippo FIORELLI (BARDIANI CSF FAIZANE') DNF

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

18 Valerio CONTI (ASTANA QAZAQSTAN TEAM) DNF

Etappe 16