Giro 2022: Guillaume Martin biedt ploeg excuses aan na tegenvallende prestaties

Het wil niet vlotten voor Guillaume Martin deze Giro d’Italia. Gisteren liep de Fransman als 27ste binnen, op meer dan 19 minuten van ritwinnaar Jan Hirt. “Deze etappe is exemplarisch voor mijn Giro: het verlangen was er, maar de benen niet”, zegt een teleurgestelde Martin op de site van zijn ploeg Cofidis.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

Bestel nu jouw exemplaar Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier!

“Ik was vandaag niet in orde”, aldus Martin, die aanvankelijk nog mee zat met de kopgroep, maar al vroeg moest lossen en uiteindelijk ver terugviel. “Het is moeilijk uit te leggen, maar het is een feit. Dit is echt teleurstelling en geeft veel frustratie. Vooral als je weet welke opofferingen er gedaan zijn. Als je niet wordt terugbetaald, is het moeilijk om mee te leven.”

Vanwege zijn tegenvallende prestaties, zegt Martin sorry tegen Cofidis, zijn ploeggenoten en de staf van het team. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn teamgenoten, het team en de staf die in mij hebben geïnvesteerd en mij hebben vertrouwd. Vandaag kon ik dat vertrouwen niet belonen.”

Ondanks de teleurstelling, blijft de filosoof strijdbaar. “We zullen dit moeilijke moment moeten accepteren, het hoofd proberen op te heffen en – waarom niet? – mikken op een podium, als de benen het toelaten. Daarna zal ik proberen te analyseren waarom het niet werkte en weer verder gaan.” Martin, die gisterochtend nog de tiende positie innam in de algemene rangschikking, staat momenteel op de zestiende plaats in het klassement. Hij heeft een achterstand van bijna zesentwintig minuten op leider Richard Carapaz.