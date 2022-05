Giro 2022: Giulio Ciccone wint bergrit naar Cogne vanuit grote kopgroep

Giulio Ciccone is zondag de winnaar geworden van de bergetappe in de Giro d’Italia met aankomst in Cogne. De Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo, die de laatste 18 kilometer solo reed, was in etappe 15 de beste van een kopgroep van liefst 25 renners. Voor Ciccone is het zijn derde ritzege in de Giro. De roze trui van Richard Carapaz kwam niet in gevaar. Alleen Guillaume Martin wist tijd te pakken op de rest van de favorieten.

Razendsnelle openingsfase

In de eerste tachtig kilometer werd slag om slinger gedemarreerd. Na het spektakelstuk in Turijn wisten veel renners dat de vluchtersgroep kans zou maken in de bergetappe naar Cogne. Door wat nervositeit in het peloton was er ook een valpartij in het peloton, vroeg in de rit. Onder meer de kersverse roze trui Richard Carapaz lag erbij, maar dat was zonder erg.

Ondertussen regende het aanvallen voorin het peloton. Er reden diverse groepjes weg met daarin onder meer Harm Vanhoucke, Lennard Kämna, Sylvain Moniquet, Alessandro De Marchi, Sam Oomen, Mauri Vansevenant en Giulio Ciccone. Maar al die pogingen werden onschadelijk gemaakt vanuit het peloton.

Acht Nederlanders en een Belg in de kopgroep

Nog voor de eerste serieuze klim van de dag lag een heuvelzone en daar reed dan toch een grote kopgroep weg, bestaande uit liefst 25 man. Onder hen Mathieu van der Poel, Dries De Bondt, Julius van den Berg, Koen Bouwman, Sam Oomen, Gijs Leemreize, Thymen Arensman, Martijn Tusveld en Bauke Mollema uit de Lage Landen. Andere interessante koplopers waren David De la Cruz, Santiago Buitrago, Hugh Carthy, Iván Ramiro Sosa, Giulio Ciccone en Davide Formolo.

Nog voor Pila-Les-Fleurs (12,2 km aan 6,9%) kreeg de kopgroep meer vier minuten voorsprong van INEOS Grenadiers. De ploeg van Carapaz hield het gat klein; Arensman stond het dichtst geklasseerd in het klassement op 11.47 minuut van het roze. Bouwman vond het niet hard genoeg gaan in de kopgroep en reed solo weg in de jacht op bergpunten. Met 50 seconden voorsprong kwam de ritwinnaar van Potenza over de top, goed voor 40 bergpunten. Het peloton volgde vijf minuten na Bouwman.

Na een lange afdaling volgde voor Bouwman een korte vallei en de klim naar Verrogne (13,8 km aan 7,1%) van eerste categorie. Daaraan begon hij niet alleen, want Van der Poel en Tusveld reden een razendsnelle afdaling en sloten aan bij Bouwman. Het Nederlandse drietal reed anderhalve minuut weg, waarna in de achtergrond de groep uit elkaar spatte op Verrogne.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Bouwman en Van der Poel storten in, Tusveld knokt zich terug

Ciccone, Buitrago en Antonio Pedrero vonden elkaar en sloten acht kilometer voor de top aan bij Tusveld en Van der Poel. Bouwman – die zeker was van de blauwe bergtrui – parkeerde volledig en na een dubbele versnelling van Ciccone losten ook MVDP en later ook Tusveld. Dat betekende dat Ciccone, Buitrago en Pedrero overbleven vooraan, al kwam Carthy nog voor de top aansluiten. Rui Costa zat kort daarachter en had de grootste moeite om terug te keren.

In het peloton was er op de Verrogne een poging van UAE Emirates om het tempo te verhogen, maar INEOS Grenadiers counterde die poging. Daarna was het Guillaume Martin, een van de verliezers van gisteren, die de ruimte kreeg om aan te vallen. De Fransman kwam in een groep met de geloste Arensman terecht; dat was een minuut voor het peloton.

Ciccone ontbindt zijn duivels op slotklim

De slotklim naar Cogne (22,4 km aan 4,3%) kende vooral in de eerste acht kilometer steile stroken. Zes koplopers begonnen aan die klim, omdat Tusveld en Costa de aansluiting nog wisten te maken in de afzink. Dat gebeurde ongeveer zes minuten voor de favorietengroep met de roze trui. Ciccone gebruikte die steile openingsfase van de slotklim om de kopgroep uit elkaar te rijden. Dat lukte, want alleen Carthy kon hem volgen.

Op 18 kilometer van de finish wist Ciccone ook Carthy af te schudden. Binnen no time had de Italiaan een voorsprong van 40 seconden op Carthy en Buitrago, terwijl hij ook het gat met het peloton vergrootte tot meer dan acht minuten. In die elitegroep gebeurde op de slotklim weinig. INEOS Grenadiers bepaalde het tempo, maar demarrages bleven uit.

Ondertussen breidde Ciccone zijn voorsprong alleen maar verder uit. Vijf kilometer voor de finish had hij een voorgift van meer dan anderhalve minuut op zijn enige achtervolger, Buitrago. De Colombiaan van Bahrain Victorious kwam als tweede over de finish, voor Antonio Pedrero (derde) en Hugh Carthy (vierde). Martijn Tusveld was op de vijfde plaats, op ruim vier minuten van Ciccone, de beste Nederlander in de daguitslag.

Martin komt de top-10 binnen

De favorietengroep kwam op een kleine acht minuten van de ritwinnaar over de finish. Guillaume Martin wist met zijn aanval 1.46 minuut terug te pakken op de andere concurrenten. De Fransman komt daardoor de top-10 van het klassement binnen. Het roze blijft van Richard Carapaz.