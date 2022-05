Giro 2022: Geen ernstige verwondingen Caleb Ewan na late val

Caleb Ewan is met de schrik vrijgekomen bij zijn valpartij in de openingsetappe van de Giro d’Italia 2022. De sprinter van Lotto Soudal stevende af op een derde plek in Visegrád, maar kwam ten val doordat hij het achterwiel van Biniam Girmay aanraakte. Zonder erge schade, zo blijkt.

Lotto Soudal laat op sociale media weten dat Ewan geen ernstige verwondingen heeft overgehouden aan zijn crash. “Afgezien van enkele schaafwonden, is Caleb weggekomen zonder zware blessures. Hij zal morgen starten in de individuele tijdrit”, aldus het Belgische team.

Ewan wist knap stand te houden tijdens de slotklim van ruim vijf kilometer naar Visegrád, maar had in de ultieme finale niet de punch om topfavorieten Mathieu van der Poel en Biniam Girmay te verslaan. De val in de laatste 20 meter gooide roet in het eten. Ewan kwam uiteindelijk als 76ste over de finish met een schaafwonden op de schouder en de heup.

Ook zijn ploegmaat Harm Vanhoucke kwam ten val. Dat gebeurde vlak voor de slotklim naar Visegrád. Vanhoucke, die als laatste over de finish kwam en dus zaterdag als eerste start in de tijdrit, heeft enkele schaafwonden overgehouden aan die tuimpelperte.