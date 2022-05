Giro 2022: Eindzege van Jai Hindley past in een trend

Australië heeft sinds afgelopen zondag ook een Giro-winnaar: Jai Hindley bezorgde zijn land een eerste Giro-zege sinds de allereerste editie van de ronde in 1909. De eindzege van Hindley past overigens in een trend: sinds 2012 wisten maar liefst vijf andere renners hetzelfde te bewerkstelligen.

Als we een blik werpen op de erelijst van de Giro d’Italia, dan zien we zestien verschillende vlaggetjes. Met andere woorden: sinds de eerste editie van de Giro in 1909 wisten zestien landen een eindwinnaar af te leveren. Italië was er (uiteraard) als eerste bij met Luigi Ganna in 1909. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de ronde gedomineerd door de Italianen, maar in 1950 wist de Zwitser Hugo Koblet dan eindelijk de Italiaanse hegemonie te doorbreken.

Koblet schreef in 1950 dus een stukje wielergeschiedenis door als eerste Zwitser (en niet-Italiaan) de Ronde van Italië te winnen. Zes jaar later zagen we een eerste eindwinnaar uit Luxemburg: de legendarische klimmer Charly Gaul won in 1956 zijn eerste Giro. In 1960 ging de zege voor het eerst naar een Fransman: het was niemand minder dan Jacques Anquetil die de roze trui in ontvangst mocht nemen.

Mondialisering

En de Belgen? Die mochten in 1968 voor het eerst juichen. Dat jaar ging de eindoverwinning namelijk naar een jonge Eddy Merckx, die in 1970, 1972, 1973 en 1974 ook het roze mocht aantrekken als eindwinnaar van de Giro. In 1971 volgde de eerste Scandinavische eindwinnaar met de Zweed Gösta Pettersson en in 1987 bracht Stephen Roche – in zijn wonderjaar – de trui mee terug naar Ierland. Een jaar later kroonde Andrew Hampsten zich tot de allereerste Amerikaanse eindwinnaar.

In de jaren negentig van de vorige eeuw zagen we ook de eerste Spanjaard (Miguel Induraín in 1992) en Rus (Evgeny Berzin in 1994) zegevieren. Vervolgens was het een tijdje wachten op een overwinnaar uit een ‘nieuw wielerland’, maar inmiddels staan er ook een Canadees (Ryder Hesjedal), Colombiaan (Nairo Quintana), Brit (Chris Froome, Tao Geoghegan Hart was de tweede), Nederlander (Tom Dumoulin), Ecuadoraan (Richard Carapaz) en Australiër (Hindley) op de erelijst. En dat allemaal in een tijdsbestek van tien jaar.

Overzicht 1909: Eerste Italiaanse eindwinnaar: Luigi Ganna

1950: Eerste Zwitserse eindwinnaar: Hugo Koblet

1956: Eerste Luxemburgse eindwinnaar: Charly Gaul

1960: Eerste Franse eindwinnaar: Jacques Anquetil

1968: Eerste Belgische eindwinnaar: Eddy Merckx

1971: Eerste Zweedse eindwinnaar: Gösta Pettersson

1987: Eerste Ierse eindwinnaar: Stephen Roche

1988: Eerste Amerikaanse eindwinnaar: Andrew Hampsten

1992: Eerste Spaanse eindwinnaar: Miguel Induraín

1994: Eerste Russische eindwinnaar: Evgeny Berzin

2012: Eerste Canadese eindwinnaar: Ryder Hesjedal

2014: Eerste Colombiaanse eindwinnaar: Nairo Quintana

2017: Eerste Nederlandse eindwinnaar: Tom Dumoulin

2018: Eerste Britse eindwinnaar: Chris Froome

2019: Eerste Ecuadoraanse eindwinnaar: Richard Carapaz

2022: Eerste Australische eindwinnaar: Jai Hindley