Magnus Cort breekt sleutelbeen bij valpartij in Tirreno-Adriatico

Magnus Cort heeft aan een valpartij in de slotetappe van Tirreno-Adriatico een gebroken sleutelbeen overgehouden. Dat laat Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Education-EasyPost, weten via social media.

De 29-jarige Cort maakte zondag, in de slotetappe van en naar San Benedetto del Tronto, op een onaangename manier kennis met het Italiaanse asfalt. De snelle Deen bleek te gehavend om zijn weg nog te vervolgen en al vrij snel werd duidelijk dat de coureur van EF Education-EasyPost last heeft van een gebroken sleutelbeen.

Het is nog onduidelijk wanneer Cort weer een rugnummer kan opspelden, maar hij zal de komende weken in elk geval niet inzetbaar zijn. Dit is een flinke tegenvaller voor de Deen en zijn Amerikaanse werkgever, aangezien Cort een van de speerpunten is binnen de ploeg.

Cort was dit jaar al succesvol op Spaanse bodem, aangezien hij een etappe wist te winnen in de gloednieuwe rittenkoers Gran Camiño.

Broken collarbone for @MagnusCort. Guess since he didn’t catch the PelotonFlu™️, figured he needed to join in to the party somehow.❤️‍🩹💔😔#healupbuddy

