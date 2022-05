Giro 2022: Dries De Bondt zorgt in Treviso voor derde zege Alpecin-Fenix

De achttiende etappe van de Giro d’Italia 2022, met aankomst in Treviso, is gewonnen door Dries De Bondt. De Belg van Alpecin-Fenix bleef met medevluchters Edoardo Affini, Magnus Cort en Davide Gabburo uit de greep van het peloton en versloeg zijn kompanen in de sprint. Het is voor zijn werkgever Alpecin-Fenix alweer de derde ritzege in deze Giro. Richard Carapaz blijft met nog drie etappes te gaan leider.

De achttiende rit van de Giro d’Italia 2022 was op papier de laatste kans voor de sprinters om voor de etappezege te gaan. De etappe tussen Borgo Valsugana en Treviso was 152 kilometer lang en kende slechts twee gecategoriseerde beklimmingen, maar een massasprint stond zeker niet in de sterren geschreven. In de derde week van een grote ronde is het namelijk maar de vraag of de gereduceerde sprintersploegen in staat zijn om de boel te controleren voor hun rappe man. Bovendien was het ook voor veel aanvallers de laatste échte mogelijkheid om nog wat van deze Giro te maken.

De renners werden net voor de klok van 14.00 uur op gang geschoten voor de laatste vlakke etappe van deze Giro. João Almeida maakte geen deel meer uit van het peloton: de Portugese kopman van UAE Emirates, vierde in het klassement en leider in het jongerenklassement, testte voor de start namelijk positief op het coronavirus en moest de Giro noodgedwongen verlaten. Het gevecht om de vlucht van de dag liet niet lang op zich wachten. De eerste aanvallen werden nog vakkundig in kiem gesmoord door de sprintersteams, die geen zin hadden om een hele dag achter een omvangrijke vlucht aan te rijden.

Cort en De Bondt in de vroege vlucht

Vier aanvallers kregen, na de eerste schermutselingen, wél de ruimte van het peloton. Dries de Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) en Edoardo Affini (Jumbo-Visma) vonden elkaar aan kop van de koers, de sprintersploegen lieten begaan en zo was de vlucht van de dag een feit. Echt uitzicht op de ritzege hadden de vier vluchters echter niet. In het peloton werd het vuile werk opgeknapt door Quick-Step-Alpha Vinyl, Groupama-FDJ, UAE Emirates en Team DSM, de ploegen van respectievelijk Mark Cavendish, Arnaud Démare, Fernando Gaviria en Alberto Dainese.

Deze sprintersploegen waren erop gebrand om de vier vluchters binnen schootsafstand te houden, waardoor de voorsprong nooit boven de drie minuten uitkwam. Cort, Affini, De Bondt en Gabburo reden intussen in gestrekte draf richting de Muro di Ca’ del Poggio (1,1 km aan 11,3%), op ruim veertig kilometer de laatste scherprechter van de dag. De Bondt kwam als eerste boven op deze venijnige klim, voor zijn vluchtkompanen, en vervolgens was het toch meer dan twee minuten wachten op de voorwacht van het peloton. De vluchters hadden duidelijk nog wat over en wisten zo de sprintersploegen tot het uiterste te dwingen.

Vluchters dwingen sprintersteams tot het uiterste

Met nog een vrijwel volledige vlakke finale voor de boeg was het verschil tussen de vluchters en het peloton nog altijd tweeënhalve minuut. Met de rit naar Cuneo nog in het achterhoofd, toen de vluchters pas in de laatste kilometer werden gegrepen, besloten de sprintersteams een versnelling hoger te schakelen. Dat was ook wel nodig, want de koplopers bleven goed ronddraaien en waren niet van plan om stil te vallen. In het peloton was het inmiddels alle hens aan dek en dit leidde tot een breuk in de groep. Voormalig rozetruidrager Juan Pedro López, die nog altijd vecht voor een top 10-notering in het algemeen klassement, had zich laten verrassen en verloor veel tijd.

De koplopers passeerden ondertussen al een keer de finish in Treviso, maar moesten nog een lokale ronde van goed vijftien kilometer afwerken. Het verschil met het eerste peloton was nog altijd een minuut en wat de sprintersploegen ook probeerden, ze kwamen geen sikkepit dichter op de beresterke vluchters. Cort, De Bondt, Gabburo en Affini kregen zo een uitgelezen kans om een Giro-rit te winnen. Het peloton kwam in de slotfase nog wel flink opzetten, maar de vluchters bleven uit de greep en gingen zo sprinten om de ritzege. Affini en De Bondt bleken de snelste en het was uiteindelijk de Belg die zijn wiel net iets eerder over de streep wist te drukken.

De Bondt boekt grootste zege uit zijn carrière, Carapaz blijft leider

De Bondt, die in deze Giro al vaker in de aanval was, boekte zo zijn eerste ritzege in een grote ronde. Voor zijn werkgever Alpecin-Fenix is het alweer de derde overwinning, na eerdere zeges van Mathieu van der Poel (in de openingsrit naar Visegrád) en Stefano Oldani (in Genova). Cort, toch de gedoodverfde favoriet voor de zege, kwam er in de sprint niet aan te pas en werd derde. Gabburo moest genoegen nemen met plek vier. Alberto Dainese won niet veel later de sprint voor de vijfde plaats, voor Démare, Cimolai, Cavendish, Gaviria en Consonni.

Carapaz kwam veilig in het peloton over de finish en gaat nog altijd aan de leiding. Zijn grote concurrent Jai Hindley beleefde in de finale nog een schrikmomentje. De Australiër reed lek, maar deed dit binnen de drie kilometer en dus heeft dit geen gevolgen voor zijn klassementsambities.