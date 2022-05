Giro 2022: Dit is de stand van zaken in de nevenklassementen

De Giro d’Italia gaat dinsdag weer verder met een loodzware bergrit naar Aprica. In de strijd om de roze trui kan het nog alle kanten op, maar ook in de meeste andere nevenklassementen is het nog spannend. WielerFlits zet alles op een rijtje.

Tussenstand in het puntenklassement

1. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) – 238 punten

2. Mark Cavendish (Quick-Step-Alpha Vinyl) – 121 punten

3. Fernando Gaviria (UAE Emirates) – 117 punten

4. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) – 91 punten

5. Alberto Dainese (Team DSM) – 81 punten

Volledige tussenstand

Tussenstand in het bergklassement

1. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) – 109 punten

2. Diego Rosa (EOLO-Kometa) – 92 punten

3. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) – 62 punten

4. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) – 58 punten

5. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 56 punten

Volledige tussenstand

Tussenstand in het jongerenklassement

1. João Almeida (UAE Emirates) – in 63u07m27s

2. Juan Pedro López (Trek-Segafredo) op 3m34s

3. Thymen Arensman (Team DSM) – op 11m17s

4. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – op 15m50s

5. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) – op 25m07s

Volledige tussenstand

Tussenstand in het ploegenklassement

1. BORA-hansgrohe – in 189u24m11s

2. Bahrain Victorious – op 1m02s

3. Intermarché-Wanty-Gobert – op 11m49s

4. Trek-Segafredo – op 28m53s

5. INEOS Grenadiers – op 48m48s

Volledige tussenstand

Strijd om de roze trui 1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – in 63u06m57s

2. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) – op 7s

3. João Almeida (UAE Emirates) – op 30s

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious) – op 59s

5. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) – op 1m01s Volledige tussenstand