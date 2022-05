Giro 2022: David De la Cruz knijpt in de remmen

David De la Cruz zal de Giro d’Italia 2022 toch niet uitrijden. De Spaanse klimmer van Astana Qazaqstan besloot in de voorlaatste etappe naar de Passo Fedaia in de remmen te knijpen.

De la Cruz, die in het verleden al naar top 10-noteringen reed in de Vuelta a España, was bezig aan een vrij kleurloze Giro d’Italia. De 33-jarige Spanjaard slaagde er niet in om te schitteren op zijn terrein, de bergen, en stond na negentien etappes 82ste in het algemeen klassement.

De la Cruz ging nog wel van start in de voorlaatste etappe, een zware bergrit van Belluno naar de Passo Fedaia, maar besloot onderweg de handdoek te gooien. De la Cruz is de 27ste uitvaller in deze Ronde van Italië.

Zijn werkgever Astana Qazaqstan heeft nu nog vijf renners in koers. Eerder moest klassementskopman Miguel Ángel López al opgeven wegens een heupblessure en ook Valerio Conti (beenblessure) is er niet meer bij.

Uitvallers

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

4 Filippo FIORELLI (BARDIANI CSF FAIZANE') DNF

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

18 Valerio CONTI (ASTANA QAZAQSTAN TEAM) DNF

Etappe 16

Etappe 17

Etappe 18

24 João ALMEIDA (UAE TEAM EMIRATES) DNS

Etappe 19

Etappe 20