Giro 2022: Cees Bol of Alberto Dainese: Wie gaat sprinten bij Team DSM?

De sprinters krijgen vandaag hun eerste kans in de Giro d’Italia. Normaliter eindigt de derde etappe met aankomst in Balatonfüred in een klassieke massasprint. Bij Team DSM, dat met twee sprinters is gestart, verdelen ze de kansen.

Het Nederlandse WorldTeam is aan de Giro begonnen met als grote doel het eindklassement met Romain Bardet. Voor de vlakke ritten mikken ze op de rappe benen van Alberto Dainese en Cees Bol. Om beurten trekken ze de sprint voor elkaar aan. “Om de kans op een ritzege te vergroten”, legt Bol uit.

Zowel vandaag (etappe 3) als woensdag naar Messina (etappe 5) zal de 24-jarige Dainese de man zijn die het moet afmaken voor de ploeg. Bol zal voor hem als laatste man de leadout verzorgen.

Verdeling

In etappe zes, van Palmi naar Scalea, zullen de rollen voor het eerst omgedraaid zijn, ook wanneer Dainese al een keer gewonnen heeft. “Dat is wel de afspraak”, zegt Bol. “Deze verdeling bevalt goed. We hebben het zo al vaker gedaan dit seizoen, zoals in de Ronde van Turkije. Samen met Nico Denz erbij zijn we er met z’n drieën voor de sprint.”

Net als Bol wacht de jonge Italiaan nog op zijn eerste seizoenszege. Drie vijfde plaatsen (rit 3 Saudi Tour, rit 7 Tirreno-Adriatico en rit 3 Tour of Turkiye) zijn voorlopig zijn beste uitslagen. Bol deed het in die laatste koers iets beter met een vierde plek in de tweede rit.

Blessures

De 26-jarige Zaandammer kende een wat stroeve seizoensstart door een slepende knieblessure. “Aan het eind van de winter en na Parijs-Nice heb ik daar last van gehad. Later ben ik ook nog ziek geworden. In de klassiekers kwam ik daardoor nog niet echt vooruit. Pas daarna ging het eigenlijk goed met de benen.” Via een zelfgeorganiseerd minitrainingskamp in Luxemburg, met Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), die ook de Giro rijden, heeft Bol zich klaargestoomd voor zijn vierde grote ronde. Na drie keer de Tour de France is dit zijn eerste Giro. “Op Milaan-San Remo na heb ik nog nooit in Italië gekoerst. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Wat ik hoor is dat de Giro wat minder hectisch is dan de Tour, minder media, minder circus, maar wel een wielergek land en een koers met een grote geschiedenis.”