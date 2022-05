Giro 2022: Démare verslaat Ewan na millimetersprint in Scalea

De zesde etappe van de Giro d’Italia 2022, met aankomst in Scalea, is gewonnen door Arnaud Démare. De Fransman wist in de eindsprint in extremis Caleb Ewan nog te passeren, al was het verschil met het blote oog niet te zien. Een fotofinish moest de winnaar aanwijzen en de Fransman bleek de Australiër met enkele millimeters de baas.

De sprinters komen in deze eerste Giro-week goed aan hun trekken. De zesde etappe van de drieweekse wielerronde, waarin er voor het eerst over het vasteland van Italië werd gekoerst, was opnieuw op het lijf geschreven van de rappe mannen in het peloton. In deze 192 kilometer lange rit langs de westkust trokken de renners, na het vertrek uit Palmi, eerst nog over de klim (17,5 km aan 2,7%) naar het vliegveld Vibo Valentia. Dit bleek ook meteen de enige scherprechter van de dag, want vervolgens werd in noordelijke richting over de vlakke kustwegen langs de Tyrreense Zee gekoerst, op weg naar een nieuwe massasprint in Scalea.

Peloton neemt snipperdag, Rosa kan zich niet meer inhouden

Voor de tweede dag op rij bleek er weinig animo voor de vroege vlucht. Pascal Eenkhoorn en Bauke Mollema gingen er van bij de start vandoor, maar het bleek allesbehalve een serieuze onderneming. Dit tot groot jolijt van de rozetruidrager en ploegmaat van Mollema, Juan Pedro Lopez. De twee Nederlanders lieten zich al keuvelend weer inrekenen, maar verdere demarrages bleven aanvankelijk uit. Opmerkelijk: zelfs de Italiaanse wildcardploegen hielden zich in. Op kop van het peloton bepaalden Thomas De Gendt en Dries De Bondt het tempo, al werden de eerste kilometers aan een toeristentempo afgewerkt.

Na ruim twintig kilometer keuvelen kwam er dan toch een aanval vanuit het peloton. Diego Rosa kon zich niet meer inhouden en ging er vandoor. De 33-jarige Italiaanse klimmer van EOLO-Kometa, die in het verleden uitkwam voor Astana en Team Sky, begon aan een lange, dappere en vooral eenzame onderneming. Het peloton liet begaan en zo liep de voorsprong van Rosa al snel op tot vijf minuten richting de top van de enige klim van de dag. Op de top werd de eenzame leider beloond met drie bergpunten. Bergkoning Lennard Kämna pikte, als eerste van het peloton, ook nog twee puntjes mee en deed zo goede zaken in zijn jacht op de bergtrui.

Poging van Drone Hopper in de kiem gesmoord

Koploper Rosa reed intussen in gestrekte draf naar de tussensprint in Vibo Valentina, waar de Italiaan met twaalf punten de volle buit wist te pakken. Vervolgens was het wachten op drie renners van… Drone Hopper-Androni Giocattoli. De Italiaanse formatie besloot vlak voor de tussensprint alsnog ten strijde te trekken, in de hoop alsnog vooraan te kunnen postvatten. Filippo Tagliani, Eduardo Sepúlveda en Simone Ravanelli waren de aanvallers met dienst en kwamen ook in deze volgorde door aan de tussensprint, waardoor ze de nodige punten wisten weg te snoepen van de spurters met ambities voor het puntenklassement.

Van de rappe mannen waren alleen paarsetruidrager Arnaud Démare en zijn (voorlopig) grootste uitdager Biniam Girmay echt geïnteresseerd in de tussensprint. De jonge Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert wist zijn wiel net wat eerder over de streep te drukken dan zijn France concullega en streek zo vier punten op, Démare moest zich tevreden stellen met drie puntjes. Het drietal van Drone Hopper was intussen bezig aan een onvervalste chasse patate en dus werd deze vluchtpoging in de kiem gesmoord. Rosa trok zich er weinig van aan en ontwikkelde nog altijd een stevig tempo: zijn voorsprong bleef schommelen rond de vier minuten.

Rosa is een vogel voor de kat, sprint in de maak

De sprintersploegen maakten zich echter niet druk, aangezien Rosa nog meer dan honderd kilometer moest afleggen naar de finish in Scalea. Kilometervreter Thomas De Gendt (Lotto Soudal) nam het leeuwendeel van het werk voor zijn rekening op kop van het peloton en ook Groupama-FDJ, de ploeg van Démare, liet twee mannetjes meedraaien in de achtervolging. Op een bepaald moment nam ook Quick-Step-Alpha Vinyl zijn verantwoordelijkheid, zo aansturend op een sprint met topfavoriet Mark Cavendish. Deze ploegen voelden er echter niks voor om de inmiddels moegestreden Rosa te vroeg in te rekenen.

De sprintersteams lieten de Italiaan uit tactische overwegingen nog wat spartelen, maar met nog 28 kilometer te gaan kwam er dan toch een einde aan het avontuur van Rosa. We konden ons vervolgens gaan opmaken voor een nieuwe massasprint in deze Giro. In de laatste tien kilometer kwamen de treintjes naar voren en begon het gedrum om de beste posities. Israel-Premier Tech nam onder de boog van de twee kilometer het commando, in de hoop Giacomo Nizzolo zo naar de zege te piloteren. De Israëlische ploeg kwam echter te vroeg op kop en werd overvleugeld door Groupama-FDJ.

Het was echter Ewan die als een duveltje uit een doosje kwam en op weg leek naar de zege, maar Démare bleek in zijn paarse trui nog een extra versnelling in de benen te hebben. De Fransman kwam naast de Australiër en wist Ewan met een ultieme jump nog te verschalken, al was het na de finish niet meteen duidelijk wie nu als eerste over de streep was gekomen. Een fotofinish moest de winnaar aanwijzen en de jury kwam uiteindelijk tot de conclusie dat Démare toch als eerste zijn wiel over de streep had gedrukt. Een balende Cavendish kwam niet verder dan de derde plaats. Biniam Girmay en Nizzolo maakten de top-5 vol.