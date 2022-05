Giro 2022: Alberto Dainese verslaat de grote sprinters in Reggio Emilia

De elfde etappe van de Giro d’Italia 2022 is gewonnen door Alberto Dainese. De Italiaan van Team DSM was na een biljartvlakke rit van 203 kilometer de snelste sprinter in de straten van Reggio Emilia, voor Fernando Gaviria (UAE Emirates) en Simone Consonni (Cofidis). De roze trui blijft nog een dag om de schouders van Juan Pedro López.

De etappe naar Reggio Emilia dreigde een wandeletappe te worden, want er waren nauwelijks hoogtemeters opgenomen in het parcours en ook de route was weinig creatief. De eerste uren liep de weg over lange en brede wegen en werden gekleurd door twee vluchters, Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) en Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli).

Opgave Biniam Girmay

Overigens gebeurde dat allemaal zonder Biniam Girmay, want de ritwinnaar van dinsdag stapte niet meer op vanwege de proseccokurk die tijdens de podiumceremonie in Jesi in zijn oog schoot. Hij was niet meer in staat om de fiets op te stappen.

De twee Italiaanse koplopers kregen meer dan vijf minuten cadeau, maar de sprintersploegen hielden de touwtjes strak in handen. Bij de eerste tussensprint van de dag wisten Mark Cavendish, Giacomo Nizzolo en Arnaud Démare de meeste punten in het peloton te pakken. Het verschil was op dat moment al teruggelopen richting de drie minuten.

Waaieralarm

Dat kwam door de nervositeit in het peloton, want er lagen waaiers op de loer op de open vlaktes na het passeren van Bologna. Daar begon het peloton aan een lus ten noorden van de stad Modena, om uiteindelijk uit te komen in Reggio Emilia. Door die dreigende waaiers werden Rastelli en Tagliani al op 92 kilometer vóór de finish ingerekend.

De renners hadden de wind schuin in de rug, wat voor hoge snelheden zorgde, maar een echte waaierpoging bleef lange tijd uit. Bij de tweede tussensprint lagen 3, 2 en 1 seconde en daar sprintte Richard Carapaz naar de eerste plek. Hij wipt daardoor over Romain Bardet heen en komt op gelijke hoogte met João Almeida in het algemeen klassement.

De Bondt kleurt finale

Een kleine 60 kilometer voor de meet demarreerde plots Dries De Bondt uit het peloton. Hij reed in zijn eentje ruim anderhalve minuut weg, maar heel nerveus werd de grote groep daar niet van. De sprintersploegen hielden de controle, maar De Bondt bleef lange tijd zo’n twintig seconden voor de meute uit rijden.

De laatste vijf kilometer waren echter redelijk rechttoe-rechtaan en dus konden de treintjes de eenzame De Bondt voor zich zien rijden. Onder meer Quick-Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal, Groupama-FDJ en Team DSM meldden zich aan kop, maar ook de andere sprinters werden naar voren gebracht.

Dainese verrast Gaviria en Démare

Op 1,3 kilometer van het einde was het avontuur van De Bondt voorbij, waarna het aan de sprinters was. Geen enkele trein wist zijn sprinter goed af te zetten, waarna Arnaud Démare als eerste vertrok. Hij werd in de laatste rechte lijn geremonteerd door Fernando Gaviria, maar dat was gerekend buiten Alberto Dainese.

De kleine Italiaan van Team DSM kwam als een duveltje uit een doosje en was veel sneller dan de rest, voor Gaviria en Simone Consonni. Démare werd vierde, Ewan vijfde en Cavendish zesde. Voor Dainese is het pas zijn derde profzege. Hij tekent ook voor de eerste Italiaanse ritoverwinning in deze Giro. Bovendien is het de eerste WorldTour-zege voor Team DSM van 2022.