Giro 2021: Yates’ ploegmakker Nick Schultz uit koers vanwege handbreuk

Nick Schultz heeft vandaag bij een val in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia een breuk in zijn linkerhand opgelopen. Daardoor gaat de Australische renner van BikeExchange morgen niet meer van start.

Schultz was bezig aan zijn eerste Giro d’Italia, nadat hij al wel vier maal de Vuelta a España had betwist. Sinds de zesde etappe stond 26-jarige Australiër steeds rond de twintigste plaats in het algemeen klassement en hij was als de nummer achttien aan de rit naar Sega di Ala begonnen. Schultz kwam in de afdaling van de Passo San Valentino echter ten val en kwam pas als 74e over de streep, op 24 minuten van winnaar Dan Martin.

Naderhand bleek dat Schultz een middenhandsbeentje had gebroken. Daardoor verschijnt hij niet meer aan het vertrek van de achttiende etappe. Nu wordt bekeken of de Australische renner moet worden geopereerd.

#Giro 🇮🇹

⁰

𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Unfortunately following a crash today we can confirm that @nick_schultz5 has fractured the 5th metacarpal on his left hand.⁰

As a result he will not start tomorrow's stage 18. He will undergo further examination to determine if surgery is needed. pic.twitter.com/tJR7ai2HFL

— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) May 26, 2021