Giro 2021: Vrijbuitersploeg AG2R Citroën met Champoussin, Gallopin en Vendrame

AG2R Citroën heeft de namen aangekondigd waarmee de ploeg van start gaat in de Giro d’Italia. De namen van Tony Gallopin, Clément Champoussin en Andrea Vendrame springen het meest in het oog.

Nadat hij in zijn carrière al een etappe won in de Tour de France en de Vuelta a España en ook al eens het geel droeg, gaat Gallopin op voor zijn veertiende grote ronde. De 32-jarige Franse renner kampte afgelopen seizoen met gezondheidsproblemen, liet hij in de UAE Tour zien dat hij weer in orde is. In de Giro is hij de wegkapitein bij AG2R Citroën, maar de ploeg is ervan overtuigd dat hij nog tot mooie dingen in staat is. Zelf droomt hij van ritwinst in Italië.

Nadat hij zijn groterondedebuut in de Vuelta a España al maakte, mag Clément Champoussin nu voor het eerst met de Giro kennismaken. De 22-jarige Fransman staat zonder specifiek doel voor het klassement aan de start, maar behoort bij de Franse ploeg wel tot de beschermde renners. In 2021 begon hij met een elfde plek in de Tour du Var en vervolgens was hij tweede in de Ardèche Classic en vierde in de Trofeo Laigueglia. Ook Catalonië en Romandië heeft hij in de benen.

Voor Andrea Vendrame wordt dit zijn vierde deelname aan de Giro. De Italiaan verzamelde al een hele rits ereplaatsen in de ronde van zijn thuisland, maar winnen deed hij nog niet. Wel was hij in 2019 vanuit de vroege vlucht al eens tweede in de bergetappe naar San Martino di Castrozza. In 2020 was hij een van de betere sprinters in de Corsa Rosa. Geoffrey Bouchard en Larry Warbasse mogen voor een mooi resultaat in het klassement gaan.

Naesen stelde selectie veilig in Romandië

François Bidard, Alexis Gougeard en Lawrence Naesen maken de selectie compleet. De 28-jarige Naesen gaat op voor zijn eerste grote ronde. De Belgische renner had er na een val in Kuurne-Brussel-Kuurne een allesbehalve gemakkelijk voorjaar opzitten, maar mocht in Romandië zich bewijzen voor zijn Giro-selectie. “Maar normaal gezien komt het wel goed”, vertelde hij eerder in een interview al met WielerFlits.

Selectie AG2R Citroën voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

François Bidard

Geoffrey Bouchard

Clément Champoussin

Tony Gallopin

Alexis Gougeard

Lawrence Naesen

Andrea Vendrame

Larry Warbasse