Giro 2021: Voorbeschouwing tiende etappe naar Foligno

Maandag rustdag, maar niet in deze Giro d’Italia. In de tiende etappe van de Giro werken de renners een parcours af van bijna 140 kilometer tussen L’Aquila en Foligno. Helemaal vlak is de etappe niet, maar de laatste veertig kilometer kent geen grote obstakels. De rappe mannen zullen daags voor de rustdag dus wellicht het laatste woord hebben in Foligno. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Voor de start van rit tien is het Girocircus neergestreken in L’Aquila, de hoofdstad van de centraal gelegen regio Abruzzen. L’Aquila is Italiaans voor ‘de Adelaar’ en dit majestueuze dier is dan ook terug te vinden op het wapen van de stad. Op een hoogte van 700 meter ligt de stad in het hart van de Apennijnen, de bergketen in centraal Italië.

De start vanuit dit adelaarsnest is dan ook meteen vrij serieus. Na vijftien kilometer geklommen te hebben, bereiken de renners de top van de eerste heuvel. Er vallen hier echter geen punten voor de bergtrui te verdienen, maar toch kan de 990 meter hoge Sella di Corno de springplank voor een eventuele kopgroep vormen.

Na de vijftien kilometer lange afdaling volgt een glooiend parcours waar niet al teveel spannends gebeurd. Als de renners er bijna vijftig kilometer op hebben zitten, arriveren de eerste coureurs bij de eerste tussensprint in Santa Rufina. Hierna volgen weer 25 nagenoeg vlakke kilometers, waarna het heuvelwerk ietwat serieuzer wordt.

Na precies 100 kilometer zijn wel bergpunten te verdienen, als het peloton via de Via Flaminia de top van de Valico della Somma bereikt. Deze eeuwenoude Via is vernoemd naar Gaius Flaminius, de Romeinse politicus die in 220 voor Christus deze weg stichtte en daarmee de verbinding tussen Rome en Rimini mogelijk maakte.

De klim over deze historische route is in de tiende etappe de eerste en enige gecategoriseerde beklimming en is van de vierde categorie. Het is de derde keer dat de Giro deze heuvel passeert. In respectievelijk 2016 en 2014 kwam het roze circus ook al over de Valico della Somma.

Vanaf de top is het dan nog veertig kilometer tot de streep. Op achttien kilometer voor het einde ligt nog een tussensprint, maar verder is het een vlakke lijn naar de meet. De sprintersploegen zullen hierdoor nog genoeg kans krijgen om eventuele vluchters terug te halen. De laatste kilometers volgen de kaarsrechte Viale Roma naar het hart van Foligno, waar voor de derde keer in de Girogeschiedenis de streep is getrokken. In 2014 werd er voor het laatst gesprint in Foligno, toen was Nacer Bouhanni de snelste.

De aanloop naar de finale mag dan wel – zo goed als – kaarsrecht zijn, in de laatste twee kilometer liggen nog de nodige bochten. Op anderhalve kilometer ligt een haakse bocht naar rechts, waarna een grote 180-graden-bocht volgt linksaf. Daar staat ook de vod van de laatste kilometer. Vervolgens wacht nog een wegversmalling en, vlak voor de finish, nog een bocht naar rechts. De rappe mannen zullen de eindstreep pas laat zien.

Start: 13.40 uur in L’Aquila

Finish: tussen 17.05 en 17.25 uur in Foligno

Afstand: 139 kilometer

Favorieten

De rappe mannen in het peloton ruiken hun kans, al helemaal omdat tweevoudig etappewinnaar Caleb Ewan naar huis is. De pijlsnelle Australiër, winnaar van de etappes in Cattolica en Termoli, moest zaterdag wegens knieklachten opgeven in de achtste etappe naar Guardia Sanframondi. De een zijn dood is de ander zijn brood en dit gaat zeker op voor mannen als Tim Merlier, Dylan Groenewegen, Elia Viviani en Giacomo Nizzolo.

De vraag is alleen of we wel een sprint krijgen in Foligno, nu Lotto Soudal niet meer op kop zal rijden voor zijn Australische sprinter. Het geeft de vluchters wellicht wat meer ademruimte, wetende dat een hardrijder als Thomas De Gendt niet meer op kop zal beuken om het verschil zo klein mogelijk te houden. En daar komt nog eens bij dat het parcours, zeker in de beginfase, allesbehalve vlak is. Dat maakt controleren een stuk moeilijker.

En toch gaan we uit van een nieuwe (massa)sprint in de straten van Foligno, aangezien dit voor de rappe mannen de op-een-na-laatste kans is in deze Giro. In Verona volgt er nog een nieuwe spurtersronde, maar verder is het aan de klassementsrenners en tijdrijders. Voor mannen als Viviani en Nizzolo, die nog altijd droog staan in deze Giro, begint de tijd te dringen. We verwachten maandag dan ook meerdere sprintersteams aan kop van het peloton.

De grote favoriet voor de ritzege is, zeker na het wegvallen van Ewan, Tim Merlier. De Belg van Alpecin-Fenix wist op dag twee in Novara de eerste sprintconfrontatie te winnen en was derde in de rit naar Termoli, gewonnen door Ewan. In Cattolica kreeg hij in volle sprint te maken met een tegenspartelende ketting en kon zo een goede uitslag vergeten. Merlier zal graag nog een tweede ritzege willen boeken in deze Giro en krijgt in Foligno een uitgelezen kans.

De laatste kilometers zijn, in tegenstelling tot de etappe naar Termoli, biljartvlak en dus echt op het lijf geschreven van een pure spurter als Merlier. Wie houdt de West-Vlaming van een nieuwe zege in de Giro?

Merlier zal het onder meer moeten opnemen tegen Giacomo Nizzolo, die al tweede werd in Novara en Cattolica. De Europese kampioen van Qhubeka ASSOS is nog altijd op zoek naar zijn eerste (rit)zege in de Ronde van Italië. Door zijn tweede plaatsen heeft Nizzolo zijn eigen opmerkelijke record uitgebreid: de meeste tweede plekken in een van de grote rondes, zonder een rit gewonnen te hebben. Dat zijn er nu elf. Of zijn het er na maandag twaalf?

Nizzolo heeft misschien niet de pure topsnelheid om Merlier te verslaan, maar de Italiaan is wel een meester in het positioneren en komt in een chaotische finale vaak bovendrijven. Een andere Italiaan om in de gaten te houden is Elia Viviani. De sprinttroef van Cofidis werd al derde in Novara en Cattolica, vierde in Canale, en is prima op dreef. Viviani lijkt alleen niet over die extra punch te beschikken om ook daadwerkelijk als eerste over de streep te komen.

Wat dan wel weer in het voordeel speelt van Viviani, is dat hij in een hectische laatste kilometer kan rekenen op Simone Consonni. Die laatste maakte in de voorbije massasprints al indruk als loods en kan maandag wellicht een cruciale rol spelen voor Viviani. De sfeer in de ploeg is in elk geval opperbest, na de ritzege van Victor Lafay in Guardia Sanframondi.

Voor Dylan Groenewegen is het ook een van de laatste kansen om een etappe te winnen. De sprintkopman van Jumbo-Visma heeft zich nog niet écht kunnen mengen in de strijd om de ritzeges. In Novara werd hij wel keurig vierde, in het spoor van Merlier, Nizzolo en Viviani, maar in de daaropvolgende sprintconfrontaties in Cattolica en Termoli moest hij het doen met een achtste en zevende plek. Groenewegen mist naar eigen zeggen nog de hardheid voor dergelijke sprintfinales.

“Na negen maanden, en daarvoor al de coronabreak, niet te hebben gekoerst, mis ik nog de hardheid in dit soort finales. Nu is het uitkijken naar de volgende aankomst en hopen dat de koershardheid een beetje gaat verbeteren. En hopen dat de finales ietsje makkelijker worden”, liet hij na de zevende etappe met aankomst in Termoli weten. Groenewegen wordt op zijn wenken bediend, aangezien de aankomst in Foligno er eentje is voor de pure sprinters.

Ook Fernando Gaviria is, en blijft, een renner om in de gaten te houden. De Colombiaan van UAE Emirates is bezig aan een goede Giro. Gaviria klimt makkelijk, weet zich telkens te plaatsen in de spurts en laat zich zelfs zien in vroege ontsnappingen. Zo was hij mee in de semi-bergrit naar Guardia Sanframondi en eindigde zelfs bij de eerste tien. In de sprintritten moet Gaviria het voorlopig doen met een zevende, vijfde en zesde plaats.

Voor een veelwinnaar als Gaviria telt echter alleen de overwinning. Is het in Foligno wel raak? De 26-jarige Colombiaan had wellicht liever een iets zwaardere aankomststrook gehad, aangezien hij momenteel niet over de pure snelheid beschikt om jongens als Merlier en Nizzolo pijn te doen. Of moeten we na tien dagen koers vooral kijken naar de frisheid van de renners?

En wat mogen we maandag verwachten van Peter Sagan? Het is geen ideale aankomst voor de Slowaak, maar we mogen een drievoudige wereldkampioen nooit helemaal uitvlakken. Zeker niet in zo’n bochtige finale. De renner van BORA-hansgrohe heeft ook nog geen etappezege op zak: zijn beste resultaat is een derde plek in Canale. Krijgen we deze Giro nog de beste Peter Sagan te zien? Dat is de hamvraag en alleen Sagan is in staat om antwoorden te geven.

Andere rappe mannen om in de gaten te houden zijn Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) en Matteo Moschetti namens Trek-Segafredo. Cimolai werd deze Giro al knap tweede in Canale en Termoli, maar dat was wel telkens na een lastige etappe of aankomst. In een vlakke spurt moet de Italiaan toch vaak het onderspit delven. Ook Moschetti, vierde in Termoli en zesde in Novara en Cattolica, moet het wellicht meer hebben van een oplopende finishstraat.

Als we kijken naar de voorbije massasprints, dan komen we ook vaak de namen van Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Max Kanter (Team DSM) en Lawrence Naesen (AG2R Citroën) tegen. Dit zijn renners die zeker in staat zijn om een mooie ereplaats uit de brand te slepen, maar winnen is een ander verhaal. Let verder nog op Riccardo Minali in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Giacomo Nizzolo, Elia Viviani

** Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria, Peter Sagan

* Davide Cimolai, Matteo Moschetti, Andrea Pasqualon, Max Kanter

Weer en TV

De renners hoeven maandag niet te klagen over het weer. In startplaats L’Aquila is het een graad of zeventien, in Foligno kruipt de gemiddelde temperatuur naar de twintig graden Celsius. De bewolking heeft af en toe de overhand, maar verder blijft het droog. Er staat s’ middags een matige wind.

De tv-uitzending van Eurosport 1 begint om 13.40 uur, waarna de hele etappe in beeld wordt gebracht. Ook is de rit naar Foligno online live te volgen via de Eurosport Player en GCN+.