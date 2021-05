Giro 2021: Voorbeschouwing slottijdrit van Senago naar Milaan

Vooruit, nog eentje dan. De laatste etappe van de 104e Giro d’Italia is een tijdrit tussen van Senago naar Milaan. Nog dertig kilometer beulen, stoempen en afzien liggen er tussen rozetruidrager Egan Bernal en de eindzege. Kan hij de Giro op zijn naam schrijven? Naast de eindzege staat ook de laatste etappeoverwinning op het spel. WielerFlits kijkt vooruit!

Parcours

De voorbije drie weken hebben we alles al voorbij zien komen, van hoge Dolomietentoppen tot stoffige grindwegen, vlakke dollemansfinales en alles daartussenin. Op de laatste dag zijn de tijdritspecialisten weer aan zet. Het startpodium staat in Senago, een stadje ten noordwesten van Milaan die de Giro voor het eerst ontvangt. Je vindt er een aantal leuke villa’s, die er veelal in de zeventiende en achttiende eeuw zijn neergezet.

De Villa San Carlo Borromeo, het optrekje van de voormalige Milanese aartsbisschop Federico Borromeo is de meest indrukwekkende. Rococo-liefhebbers kunnen dan weer hun hart ophalen als de Villa di Delizia in beeld wordt gebracht. Dikke kans dat de regie van de RAI hierop focust En gelijk hebben ze, want de gebouwen zijn het bezichtigen waard. We willen u toch ook meegeven dat je in op en net buiten de gemeentegronden ook diverse zandgroeves vindt. Ach ja, die moeten er ook zijn.

Het parcours van vandaag is dan misschien zo plat als een pannenkoek, een tijdrit op de allerlaatste dag van een grote ronde wordt gegarandeerd billenknijpen voor de favorieten. Vanaf het startpodium loopt het parcours eerst een stukje naar het westen alvorens koers te zetten richting Cascina Battiloca, waar na 9,2 kilometer de eerste tussentijd zal worden opgenomen. Vervolgens is het een dikke tien kilometer tot het volgende tussenpunt. In Siesto San Giovanni, na 19,7 kilometer, zullen we al heel wat wijzer zijn.

Zeker in de eerste helft van de tijdrit liggen er nog aardig wat bochten in het parcours, maar na het tweede tussenpunt hoeven de renners nog maar een paar keer in de ankers. Dit maakt dat het vooral een chronoproef is voor de mannen met brute kracht in de benen. Pure klimmers kunnen echt nog flink wat tijd verliezen.

In de laatste honderden meters van de chronoproef wordt het weer tricky omdat er nog enkele bochten genomen moeten worden. De ronde zal er vermoedelijk niet beslist worden, maar je kunt er toch maar beter niet al te veel tijd verliezen. En dan, na een kilometer of 3400 koersen door Italië, zit de Giro er plotsklaps op als de renners het vermaarde Domplein oprijden. Wie mogen daar nog een keer volledig uit hun dak gaan?

Start: 13.45 uur in Senago – eerste renner

Finish: rond 17.15 uur in Milaan – laatste renner

Afstand: 30,3 km

Favorieten

Om een favorietenlijst op te stellen zou een opportunistische voorbeschouwer klakkeloos het lijstje van de openingstijdrit in Turijn over kunnen nemen. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Niet alleen is het een langere tijdrit, ook zijn er een hoop mogelijke favorieten al uit de ronde gestapt. Denk aan Remco Evenepoel, Victor Campenaerts, Alex Dowsett en Jos van Emden – in 2017 nog glorieus winnaar van de tijdrit naar Milaan. Jammer natuurlijk, maar daar hebben we het mee te doen.

Wie wel aan het vertrek staat is de winnaar van de openingstijdrit: Filippo Ganna. Voor aanvang van de Giro waren er wat twijfels, maar hij heeft zijn criticasters op niet mis te verstane wijze de mond gesnoerd. Niet alleen was er winst in de vliegensvlugge opener, de Italiaanse tempobeul maakte ook in de rest van de ronde indruk met zijn prestaties. De topfavoriet is gekend en deze draagt de regenboogtrui. Haalt de pletwals net als in de Giro van vorig jaar een score van honderd procent in de tijdritten?

Is de buit bij voorbaat al binnen? Nee, zo gek is het nu ook weer niet. Ganna kan niet op halve kracht even de overwinning voor zich opeisen. Misschien de voornaamste kaper op de kust is Rémi Cavagna. De TGV van Clermont-Ferrand boekte een knappe tijdritzege in de Ronde van Romandië, maar in Turijn kwam hij niet verder dan een vijfde plaats. Enigszins teleurstellend, zo vond hij zelf ook. In de achttiende etappe naar Stradella leek hij op weg naar zijn eerste Giro-ritzege, maar zijn poging strandde in schoonheid. Is driemaal scheepsrecht voor de Fransman?

Bij Deceuninck-Quick-Step hebben we nog een snelle snaak rijden. João Almeida is misschien wel de beste tijdrijdende klassementsman die nog over is in deze Giro. Hij kan dus misschien nog wel naar boven kijken. De ronde besluiten met een ritzege lijkt echter net te hoog gegrepen, al mag de Portugees ons verrassen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Tobias Foss. De Noor van Jumbo-Visma klokte niet alleen als derde af in de openingschrono, de rest van zijn ronde is ook behoorlijk indrukwekkend. Misschien dat ook hij nog wel een plekje kan stijgen.

Drie weken rijden volle bak rijden voor het klassement hakt er natuurlijk wel in. Daarom is Foss’ ploeggenoot Edoardo Affini wellicht een grotere kanshebber op dagsucces. Mocht topfavoriet Ganna niet winnen, zal het thuispubliek ook meer dan tevreden zijn met Affini als winnaar. Hij was zeer content met zijn tweede plaats in Turijn. In Milaan mag hij gezien zijn hardrijderscapaciteiten stiekem dromen van een stunt.

Nog een Italiaan die we opschrijven is Alberto Bettiol. Nee, de tijdrit gaat hij normaliter niet winnen, zo eerlijk moeten we ook zijn, maar de renner van EF Education-Nippo verkeert wel in een blakende vorm. Deze wist hij in de achttiende etappe al te verzilveren. Misschien dat hij in de slottijdrit nog een mooie ereplaats uit zijn krachtige heupen weet te schudden. We zien hem er op de slotdag in ieder geval nog een keer volle bak voor gaan.

En zo zijn er nog wel wat mannen die zich nog een keer willen opladen voor het Giro-toetje. We noemen de sterke Sloveen Jan Tratnik (Bahrain Victorious), die op dit parcours zomaar een top tien-klassering in de wacht kan slepen. Daarvoor zijn Patrick Bevin, de sterke Nieuw-Zeelander die in 2019 net naast het podium van het WK Tijdrijden greep, en voormalig werelduurrecordhouder Matthias Brändle de aangewezen mannen bij Israel Start-Up Nation.

Bij Team BikeExchange is het vooral kijken of Michael Hepburn een goede tijdrit op de mat weet te leggen. Winnen? Tja, dat is doorgaans meerdere bruggen te ver voor de Australiër, maar een leuke ereklassering zit er wellicht in. In de niet heel sterk bezette Ronde van Valencia wist Nelson Oliveira in de tijdrit tweede te worden, op slechts elf tellen van Europees kampioen Stefan Küng. Als de Portugese locomotief van Movistar een goede dag heeft kan hij best een eind komen.

Tot slot geven we u nog de namen van Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), Max Walscheid (Qhubeka ASSOS) en Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) mee, al geldt voor hen ook dat ze zeer waarschijnlijk tekort zullen komen tegen Ganna en co.

Sterverdeling

**** Filippo Ganna

*** Rémi Cavagna, Edoardo Affini

** João Almeida, Tobias Foss, Nelson Oliveira

* Alberto Bettiol, Michael Hepburn, Jan Tratnik, Patrick Bevin

Weer en TV

Het wordt een aangename dag in Milaan. De meteorologen van dienst zijn het nooit helemaal met elkaar eens, maar het kwik in de thermometers zal net iets boven de twintig graden uitkomen. De wind, die vooral op het laatste deel van het parcours nauwelijks van invloed zal zijn, komt uit het zuidoosten.

Ook de tijdrit is in zijn geheel te zien. De uitzending op de Eurosport Player of GCN begint rond 13.30 uur. Vanaf 15.00 schakelt ook Eurosport 1 in, ruim op tijd om niets van de apotheose wat betreft het algemeen klassement te missen.