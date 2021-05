Giro 2021: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement

Deze voorbeschouwing had ook de preview op het algemeen klassement kunnen zijn, ware het niet dat er nog een paar mannen van boven de 25 jaar in aanmerking komen voor het roze. In de strijd om de witte trui komen toch al snel zes namen naar voren die ook om de algehele eindzege kunnen meedoen. Wie dat zijn? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Net als in de Tour de France en sinds 2019 ook in de Vuelta a España, heeft de Giro d’Italia een speciaal klassement opgetuigd voor renners onder de leeftijd van 25 jaar. De eerste editie van dit jongerenklassement was in 1976, al was de eis toen nog dat je maximaal 24 jaar oud was. De toen 20-jarige Alfio Vandi is de boeken ingegaan als de eerste winnaar ooit. Een roemruchte carrière bouwde de Italiaan nooit uit, al eindigde hij wel meermaals in de top-10 van het eindklassement in de Giro en de Ronde van Lombardije. Saillant detail uit die editie van 1976: die betrof namelijk liefst 24 etappes en welgeteld één rustdag. Amai.

Het jongerenklassement telt op het palmares ‘slechts’ 33 winnaars. Dat komt omdat de witte trui na 1994 niet meer werd uitgereikt. Er werd vanaf toen geen jongerenklassement meer opgemaakt. De laatste winnaar van de eerste rij was Jevgeni Berzin, die datzelfde jaar ook het eindklassement op zak stak. Andere bekende namen pre-witte trui-break waren Pavel Tonkov (twee keer), Vladimir Pulnikov (eveneens twee keer) Massimiliano Lelli, Charly Mottet, Franco Chioccioli, Tommy Prim en Roberto Visentini. Overigens zegevierden Tonkov, Chioccioli en Visentini later in hun carrière ook nog eens in het eindklassement.

Uiteindelijk keerde de maglia bianca in 2007 terug in de Giro d’Italia. Dat jaar won toenmalig toptalent Andy Schleck (destijds 21 jaar) het jongerenklassement, nadat hij tweede werd in de algemene rangschikking. Hij werd een jaar later opgevolgd door de tot gif verworven Il Cobra, Riccardo Riccò. Waar een Nederlander nog nooit het witte kleinood kon meenemen naar de Lage Landen, kon een Belg dat wel. In 2009 wist Kevin Seeldraeyers de strijd met Francesco Masciarelli in zijn voordeel te beslechten. Weer een jaar later maakte de wereld voor het eerst kennis met Richie Porte. De laatste tien winnaars staan hieronder op een rij.

Laatste tien winnaars

2020: Tao Geoghegan Hart

2019: Miguel Ángel López

2018: Miguel Ángel López

2017: Bob Jungels

2016: Bob Jungels

2015: Fabio Aru

2014: Nairo Quintana

2013: Carlos Betancur

2012: Rigoberto Urán

2011: Roman Kreuziger

Vorig jaar

In het coronaseizoen 2020 begon de Ronde van Italië vorig jaar op Sicilië. Daar begon de definitieve doorbraak van Filippo Ganna. In de kleuren van de Italiaanse kampioenstrui raasde de jongeling naar zijn eerste van in totaal vier ritzeges. Daarmee veroverde Ganna logischerwijs ook de eerste witte trui. João Almeida werd die dag verrassenderwijs tweede. De 22-jarige Portugees – opleidingsvrucht van Hagens Berman Axeon – kon in de derde etappe met aankomst op de Etna op z’n tandvlees de favorieten binnen schootsafstand houden. Hij veroverde daar het roze en dus automatisch ook de koppositie in het jongerenklassement.

Dat de jongeling van Deceuninck-Quick-Step vervolgens roze vleugels kreeg, had misschien niet iedereen zien aankomen. Liefst vijftien etappes hield Almeida de leiding vast in beide klassementen. In de beruchte etappe over de Stelvio vond de Portugees zijn Waterloo. Aan het einde van die etappe bleken Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley de beste klimmers van de ronde te zijn. De Australiër nam de witte leiderstrui over van Almeida. Hindley probeerde in de maglia bianca tijdens de voorlaatste etappe zijn Britse uitdager kwijt te spelen, maar hij slaagde er niet in. In Milaan zette Hart uiteindelijk de Giro naar zijn hand. De renner van INEOS Grenadiers won, zonder het roze én het wit ook maar een centimeter in koers te hebben gedragen.

Eindstand Jongerenklassement 2020

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) in 85u40m21s

Jai Hindley (Team Sunweb) + 39s

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) + 2m57s

4. Sergio Samitier (Movistar) + 35m29s

5. James Knox (Deceuninck-Quick-Step) + 37m41s

Volledige uitslag

Regels

Alle renners die geboren zijn op of na 1 januari 1996 komen in aanmerking voor een klassering in de strijd om het wit. Het betekent dus dat renners met de leeftijd van maximaal 25 jaar kans maken op een mooie bonus. Iemand als James Knox (Deceuninck-Quick-Step) is echter met zijn 25 jaar wel ‘te oud’. De Brit is immers geboren op 4 november 1995. De regels spreken uiteraard boekdelen. Het belooft uit te draaien op een prachtig gevecht voor het wit. William Barta (EF Education First-Nippo) is de oudste van in totaal ruim vijftig renners die voor dit klassement in aanmerking komen. Andrii Ponomar is veruit de jongste.

Favorieten

Waar Ponomar wel te boek staat als een heel groot talent, zal de 18-jarige Oekraïner van Androni Giocattoli-Sidermec dit jaar waarschijnlijk nog niet meespelen voor de winst in dit klassement. Er staat namelijk zo veel schoon volk aan de start, dat je duimen en vingers erbij kunt aflikken. Zoals reeds in de inleiding geschreven, kunnen een man of zes uit deze voorbeschouwing ook zo mee in de sterverdeling voor de roze trui. Een echte strijd voor dit klassement zullen we waarschijnlijk niet krijgen, omdat het bijvangst is in de jacht op roze. Desondanks: wie kunnen we van voren verwachten voor de maglia bianca in de Giro?

INEOS Grenadiers besloot Egan Bernal dit jaar al vroeg naar Europa te halen. De nog altijd maar 24-jarige Colombiaan begon zijn seizoen relatief anoniem in de Ster van Bessèges. Nadien was de jongeling op de afspraak in een breed pallet koersen. Hij werd derde in de Tour de La Provence en tweede in de Trofeo Laigueglia, om daarna met Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe zijn stempel op Strade Bianche te zetten. Daarna werd hij ook nog vierde in Tirreno-Adriatico. Met andere woorden: Bernal lijkt weer helemaal terug na een lastig 2020. De Tour de France-winnaar van 2019 klimt voortreffelijk en hij beschikt over een goede tijdrit. Allemaal ingrediënten die ervoor zorgen dat hij topfavoriet is.

De grootste uitdager van INEOS Grenadiers voor dit klassement zal waarschijnlijk Astana-Premier Tech zijn. De azuurblauwe formatie van teammanager Alexander Vinokourov rekent namelijk op een top-5 notering in het eindklassement van Aleksandr Vlasov. Ook de 25-jarige klimmer uit het Russische Vyborg was de laatste koersen op dreef. Hij werd onlangs nog derde in het klassement van de Tour of the Alps en begin maart werd hij ook al eens tweede achter Maximillian Schachmann in Parijs-Nice. De verwachtingen omtrent Vlasov zijn hoog, maar daar lijkt de Rus weinig last van te ondervinden. Hij zal de strijd aangaan.

Vorig jaar – of beter gezegd zes à zeven maanden geleden – werd João Almeida de grote revelatie van de Giro. De 22-jarige Portugees heeft daarna die stijgende lijn doorgezet. Zo begon hij dit jaar meteen met een derde plek in de UAE Tour. In deze WorldTour-koers hoefde hij enkel Tadej Pogačar en Adam Yates voor zich te dulden. Ook in Tirreno-Adriatico (zesde in het eindklassement) en de Ronde van Catalonië (zevende in het eindklassement) scoorde Almeida een top 10-notering. Enig nadeel: qua tijdritkilometers valt het wat tegen in deze Giro. Bergop maakte de Portugees tot op heden toch een iets minder goede indruk.

Almeida krijgt in Italië een helper toegewezen met enorm veel kwaliteiten. Bij Remco Evenepoel is het alleen de vraag hoeveel achterstand hij op dit moment heeft. Het verhaal van het 21-jarige Belgische supertalent is bekend. In een van de technische afdalingen van de Ronde van Lombardije stortte Evenepoel in het ravijn. Hij brak naar eigen zeggen al zijn botten aan de rechterzijde van zijn lichaam. In de wandelgangen horen we wel dat zijn vorm op punt staat en dat hij een goede Giro zal afwerken. Zelf is de jongeling echter duidelijk over zijn rol in de Giro: “Ik ben hier om te leren en om João Almeida te helpen.”

Waar de communicatie bij Deceuninck-Quick-Step vlekkeloos verloopt, is dat bij INEOS Grenadiers niet zo. Pavel Sivakov – die in 2019 nog negende werd in het algemeen klassement (!) – kondigde eerder deze week namelijk doodleuk aan dat hij zich niet zomaar neerlegt bij het kopmanschap van Bernal. Waar die laatste zich op hoogte heeft voorbereid op de Giro, werd de 23-jarige Franse Rus zesde in de Tour of the Alps. Geen resultaat om meteen over naar huis te schrijven, maar het is een teken aan de wand dat het met Sivakovs conditie wel goed zit. Nu is het afwachten of Bernal ook écht beter is.

Een van de revelaties van dit jaar is zonder twijfel Harm Vanhoucke. De 23-jarige Belg van Lotto Soudal maakt al sinds de UAE Tour eind februari indruk bergop. Dat kondigde zich overigens vorig seizoen al aan, nota bene in de Giro. Vanuit de favorietengroep viel de jonge Belg toen aan op de Etna, waarna niemand hem meer in de kraag vatte. Waar hij vorig jaar nog zijn ritjes uitzocht, zou Vanhoucke nu zijn rol kunnen spelen in het klassement. Met het vele klimwerk en relatief weinig tijdritkilometers is het parcours op zijn lijf geschreven. Bij de Belgische formatie heeft hij niemand om voor te rijden, dus kan hij bergop z’n ding doen.

De oplettende lezer heeft nog altijd Jai Hindley niet gespot, terwijl hij wel degelijk in actie komt de komende weken. De nu 24-jarige Australiër van Team DSM werd immers vorig jaar nog tweede in het eindklassement. Toch zijn de verwachtingen laaggespannen. Hindley moet dit seizoen bevestigen, maar dat heeft hij tot op heden nog niet kunnen doen. In Parijs-Nice eindige hij nog als achttiende, maar in de overige twee rittenkoersen waarin hij startte hield het niet over. In zowel de Ronde van Catalonië als de Tour of the Alps gaf de jonge Aussie op. In de Italiaanse koers klom Hindley overigens niet slecht, maar dat was een momentopname.

Toch luidt er in het wielrennen een bekend gezegde: ‘Je bent zo sterk als je laatste koers’. In dat geval doe je er goed aan om op Jefferson Alexander Cepeda te letten. De 22-jarige pocketklimmer uit Ecuador werd namelijk vierde in de Tour of the Alps, eind april. Hij hoefde alleen Simon Yates, Pello Bilbao en Alexander Vlasov voor zich te dulden. Mannen als Hugh Carthy (vorig jaar derde in de Ronde van Spanje), Pavel Sivakov en Nairo Quintana stonden in het eindklassement echter achter hem. Die uitslag bezorgde Cepeda ook de zege in het jongerenklassement. Dat lijkt in deze Giro een utopie, maar je weet het tegenwoordig nooit.

Bij Movistar zullen ze met een glimlach naar de prestaties van Marc Soler in de Ronde van Romandië hebben gekeken, maar tegelijkertijd ook met de nodige zorgen. Door het regenachtige weer in Zwitserland ligt ziekte op de loer. Hopelijk blijft de Spanjaard daarvan gevrijwaard. Zo niet, dan krijgt ook Matteo Jorgenson de kans om zichzelf te laten zien. De boomlange Amerikaan maakte aan het begin van het seizoen veel indruk bergop, nadat hij een jaar eerder zichzelf ook al in de klassiekers toonde. Begin maart werd Jorgenson nog achtste in Parijs-Nice. Als hij die benen weer terug weet te vinden, zit er zeker iets moois in voor hem.

Ook AG2R Citroën vertrekt zonder een klassementskopman en dat betekent dat andere renners de kans krijgen om hun grenzen op te zoeken en vervolgens te verleggen. Dat geldt ook voor Clément Champoussin, het 22-jarige Franse klimtalent. Hij reed vorig jaar de Vuelta a España en deed daar de nodige ervaring en hardheid op. Aan het begin van het seizoen zag je meteen dat dit effect heeft op de uitslagen van hem. Champoussin werd elfde in de Tour du Var, tweede in de Ardèche Classic en vierde in de Trofeo Laigueglia. De vraag is wel of Champoussin zich voor een klassement gaat testen of voor ritzeges gaat.

De laatste twee sterren in deze voorbeschouwing hadden ook naar een van de outsiders kunnen gaan. Bij INEOS Grenadiers hebben Daniel Felipe Martínez (25) en in iets mindere mate Iván Ramiro Sosa (23) hun sporen verdiend. Zij staan echter in de schaduw van Bernal en Sivakov, waardoor het aannemelijk is dat zij zich niet in de debatten zullen mengen. Diezelfde dienende rol voor een kopman geldt ook voor Tobias Foss (23) bij Jumbo-Visma, Harold Tejada (24) bij Astana-Premier Tech, Gino Mäder (24) bij Bahrain Victorious en Simon Carr (22) bij EF Education-Nippo. Attila Valter (22) heeft bij Groupama-FDJ dan wel weer vrij spel.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Egan Bernal

*** Aleksandr Vlasov, João Almeida

** Remco Evenepoel, Pavel Sivakov, Harm Vanhoucke

* Jai Hindley, Jefferson Alexander Cepeda, Matteo Jorgenson, Clément Champoussin

