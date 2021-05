Giro 2021: Tonelli start niet na vals-positieve coronatest, Zana opgeroepen

Bardiani-CSF-Faizanè moet last minute nog een wijziging doorvoeren in de selectie voor de Giro d’Italia. Alessandro Tonelli kan niet starten vanwege een twijfelachtige coronatest. Hij testte positief voor het betreden van de ploegbubbel, maar de drie daaropvolgende tests waren allemaal negatief. De ploeg besloot Tonelli desondanks niet mee te nemen. Filippo Zana is opgeroepen als vervanger.

“We kunnen het risico niet nemen om de ploeg of de organisatie van de Giro d’Italia in moeilijkheden te brengen”, vertelt ploegmanager Roberto Reverberi aan Tuttobiciweb, die in overleg met ploegdokter Paolo Barra de knoop moest doorhakken. “Dus met tegenzin zijn we gedwongen om deze beslissing te nemen.”

“Alessandro is duidelijk teleurgesteld. Hij had zich goed voorbereid op deze Giro d’Italia en het hele team rekende op zijn vechtlust en aanvalsvermogen”, aldus Reverberi.

De 22-jarige Filippo Zana is op het laatste moment opgetrommeld als vervanger. Voor de tweedejaars neoprof is het zijn tweede Giro op rij. Vorig jaar eindigde hij als 100e in zijn thuisronde. Zijn beste rituitslag was een 22ste plaats in de etappe naar San Daniele del Friuli.

Selectie Bardiani-CSF-Faizanè voor de Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Giovanni Visconti

Enrico Battaglin

Filippo Fiorelli

Davide Gabburo

Umberto Marengo

Filippo Zana

Giovanni Carboni

Samuele Zoccarato