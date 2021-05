Giro 2021: Simon Yates wint op Alpe di Mera, Bernal houdt stand

Simon Yates heeft de negentiende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Op de klim naar Alpe di Mera reed de Britse renner van BikeExchange weg uit de favorietengroep en bleef dan vooruit. Op elf seconden werd João Almeida tweede, Egan Bernal behield het roze en was derde.

Daags na de overgangsetappe naar Stradella die Alberto Bettiol een mooie dagzege opleverde, ging de Giro d’Italia verder met de bergetappe van Abbiategrasso naar skigebied Alpe di Mera, dat bijna negenhonderd meter boven de vallei van de rivier de Sesia uittorent. Onderweg lagen twee beklimmingen op de route, de Alpe Agogna en de Passo della Colma. Na 156,3 kilometer werd in Scopello de voet van de slotklim naar Alpe di Mera bereikt, een klim van tien kilometer aan een gemiddelde stijging van 9%.

Oorspronkelijk stond de Mottarone in het parcours ingetekend, maar na overleg met het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport en de regio Piëmont besloot de wedstrijddirectie om de route aan te passen; afgelopen weekend kwamen namelijk bij een ongeluk met een kabelbaan op de Mottarone veertien mensen om het leven. Uit piëteit besloten de renners al het prijzengeld van vandaag te schenken aan de vijfjarige Eitan, die als enige het drama overleefde, en de families die door het ongeval zijn getroffen.

Strijd voor de vlucht van de dag

Even na half een werd in een zonnig Abbiategrasso het startsein gegeven voor de twee-na-laatste etappe en vrijwel meteen na het zwaaien van de vlag, werd slag om slinger gedemarreerd. Teams als AG2R Citroën, Intermarché-Wanty-Gobert en Trek-Segafredo bemoeiden zich onmiddellijk met de koers. Na 25 kilometer pakte een koppel van Alpecin-Fenix, Dries De Bondt en Louis Vervaeke, een kleine voorsprong samen met Eduardo Sepúlveda, Fabio Felline en Andrea Pasqualon, maar vijf kilometer verder kwam alles toch weer samen.

Ook de ploeggenoten Max Walscheid en Łukasz Wiśniowski probeerden tevergeefs een aanval op te zetten. Pas na 43 kilometer kwam de vlucht van de dag tot stand. Quinten Hermans en Andrea Pasqualon, collega’s bij de ploeg Intermarché-Wanty-Gobert, sloegen de handen ineen met Larry Warbasse, Nicola Venchiarutti, Giovanni Aleotti en Mark Christian. Oscar Riesebeek probeerde toe te springen naar de kopgroep en ook Samuele Zoccarato wilde de oversteek maken. Zij kwamen echter in de chasse patate terecht en moesten zich weer laten inlopen.

De vlucht van de dag bleef dus bij zes renners en zij pakten in aanloop naar de Alpe Agogna, de eerste klim, vier minuten voorsprong. Christian kwam als eerste over de top, vóór Venchiarutti en Pasqualon. Daarachter hielden BikeExchange en Deceuninck-Quick-Step, de ploegen van Simon Yates en João Almeida, de koers onder controle. Door een versnelling van Rémi Cavagna, Mikkel Honoré en Iljo Keisse begon het verschil met de kopgroep terug te lopen en brak het peloton zelfs in aanloop naar de tussensprint voor de ‘Maglia Ciclamino’.

Martínez laat zich verrassen

Pasqualon kwam als eerste door bij de tussensprint, streek twaalf punten op en maakte daarmee een sprong in het puntenklassement naar de zesde plaats. Daniel Martínez, de nummer zeven van het algemeen klassement, had intussen de slag gemist en was achterop geraakt. De rechterhand van Egan Bernal zat even in de problemen, maar met de hulp van ploeggenoot Filippo Ganna kon de Colombiaanse klimmer zijn plaats in het peloton weer innemen. Dan keerde de rust terug in het peloton in aanloop naar de Passo della Colma.

Op de Passo della Colma moest Venchiarutti uit de kopgroep lossen. Eenmaal op de top, op 38 kilometer van de streep, snoepte Warbasse net de volle buit weg voor de neus van Hermans. De voorsprong van de overgebleven vijf aanvallers bedroeg op dat moment nog slechts een minuut twintig. Daarachter in het peloton nam INEOS Grenadiers, de ploeg van roze trui Egan Bernal, de controle over. De Britse formatie leidde samen met Deceuninck-Quick-Step de uitgedunde grote groep de afdaling in.

De kopgroep had nog zeventien seconden over toen met nog 9,7 kilometer te gaan aan de klim naar Alpe di Mera werd begonnen. Christian wilde zich niet zomaar gewonnen geven en reed na de eerste kilometer klimmen weg bij zijn medevluchters. De Brit reed echter niet lang alleen voor de meute uit en niet veel later was de vlucht van de dag ongedaan gemaakt. Vervolgens opende João Almeida de debatten met 6,8 kilometer te gaan, waarna Yates samen met George Bennett, Aleksandr Vlasov en Damiano Caruso in de tegenaanval ging.

Martínez nu van goudwaarde

Bernal koos voor zijn eigen tempo en bleef in eerste instantie bij zijn twee ploeggenoten Jonathan Castroviejo en Daniel Martínez. Yates reed dan bij de andere aanvallers weg en ging solo verder. Snel pakte de Brit een mooi gaatje. Carthy maakte nog de sprong naar Almeida, Vlasov en Caruso, maar Martínez wist de vier weer in te rekenen. Toen reed enkel Yates nog vooruit. Met nog 2,5 kilometer te gaan stond Bernal er alleen voor. De Colombiaan hield stand en had alleen Almeida nog in het wiel. De anderen moesten passen.

Yates had een mooie voorsprong en wist, ondanks een late tegenaanval van Almeida, de dagzege over de streep te brengen. Voor de kopman van BikeExchange was het alweer zijn vierde succes in de Giro in zijn carrière. In het algemeen klassement naderde hij Bernal tot op twee minuten 49, het verschil met nummer twee Caruso, die als vierde over de streep kwam, is nog slechts twintig tellen. Koen Bouwman kwam in de voorlaatste bergrit als achtste over de streep en steeg in het klassement een plaatsje. De Nederlander staat nu twaalfde.