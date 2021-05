Giro 2021: Schade valt mee bij gevallen Fernando Gaviria

Een opvallende naam in de kopgroep tijdens de achtste etappe naar Guardia Sanframondi: Fernando Gaviria. De Colombiaanse sprinter van UAE Emirates koos in de semi-bergetappe voor de aanval en hoopte in de finale nog zijn medevluchters te verrassen, maar een valpartij maakte aan alle illusies een einde.

Gaviria, die uiteindelijk nog als negende over de streep kwam, heeft volgens zijn ploeg UAE Emirates alleen maar last van wat schaafwonden en blauwe plekken. De spurter moest zich tijdens de wedstrijd nog laten verzorgen door de ronde-arts, maar was wel in staat om verder te rijden en finishte nog voor de groep met klassementsrenners.

De finishstreep was gelegen op een beklimming van ruim drie kilometer en dus was het voor Gaviria zaak om te anticiperen. De 26-jarige Colombiaan viel aan in de afdaling van de Bocca della Selva, maar schatte een bocht verkeerd in en raakte een muurtje. Gaviria moest vervolgens alle zeilen bijzetten om weer terug aan te sluiten.

De gevallen Gaviria slaagde in zijn missie, maar bleek niet meer in staat om nog een rol van betekenis te spelen in de strijd om de dagzege. Net voor de slotklim moest hij zijn medevluchters laten gaan en verloor hij nog ruim drie minuten op ritwinnaar Victor Lafay. Gaviria wist onderweg wel de nodige punten te sprokkelen voor het puntenklassement.