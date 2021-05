Giro 2021: Piazza Castello kleurt – voorlopig – allesbehalve roze

Special

Het Belgische Schepdaal mag dan wel roze kleuren om idool Remco Evenepoel te steunen, in Turijn is vandaag amper iets van La Grande Partenza te merken. Wij gingen de sfeer proeven op het piazza Castello en verkenden de eerste honderden meters van de tijdrit.

Turijn maakt zich op voor La Grande Partenze, zoals ze de start van de Giro d’Italia in de laars noemen. Maar daar valt voorlopig amper iets van te merken. Op het piazza Castello, waar de tijdrit morgen van start gaat, lopen de terrasjes goed vol, maar de bedrijvigheid rond de Giro blijft vandaag opvallend beperkt.

De Italiaanse televisie is in de weer met de opbouw van haar materiaal in een met hekken afgebakende zone, een bestelwagen waar je de officiële Giro-gadgets kan kopen staat al de hele ochtend – inclusief werkloze verkoper – in de schaduw van het Museum Palazzo Madama en op de straathoeken zijn een aantal spandoeken te zien die verwijzen naar la Grande Partenza in Piëmonte. Maar dat is het zo ongeveer.

Voetbal

“Pas na de middag beginnen we met de opbouw van het podium, nadien worden de hekken geplaatst”, vertrouwt iemand van organisator RCS ons toe. “Dit is dan wel de Ronde van Italië, maar vergelijk dit niet met de Tour de France. Het leven gaat hier gewoon zijn gangetje. Pas morgen staat alles hier in het teken van de start.”

Na een kleine rondvraag bij toevallige passanten wordt duidelijk hoe klein de Giro is in een stad als Turijn. Er is zelfs nauwelijks iemand die er het bestaan van afweet. Journalist Matteo van het plaatselijke tv-station Retesette maakt vandaag een reportage voor het avondnieuws. Ook hij komt van een kale reis thuis, vertelt hij ons.

“Ik doe een aantal interviews met inwoners van Turijn over de Giro-start. Maar het valt inderdaad wat tegen. De race is pas morgen, natuurlijk. Hopelijk kleurt Turijn dan wel iets meer roze. De reden van het matige enthousiasme? Goh, Turijn is voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Het wielrennen is hier minder populair. En we verkeren uiteraard in tijden van corona. En op Vincenzo Nibali na, rijden ook niet zo veel Italiaanse toppers rond.”

Snelle en technische eerste kilometer

Van de gelegenheid maakten we wel gebruik om de eerste kilometer van de korte tijdrit te verkennen. Eenmaal van het startpodium draaien de renners links, waarna ze rond het Palazzo Madama draaien. Het wordt ongetwijfeld een snelle start, die licht technisch is en waarbij de tramsporen best te mijden zijn.

Na een paar honderd meter gaat door een galerijtje van de Prefettura di Torino in dalende lijn – en ongetwijfeld in een rotvaart – door de Giardini Reale om rechts de Corso San Maurizio op te draaien. Dat is een brede weg zonder hindernissen die loopt tot aan de oevers van de rivier de Po. Daar gaat het opnieuw rechtsaf en blijven de renners een paar kilometer op de brede weg langs de rivier. Via het Parco del Valentino en het Borgo Mediavale (verboden voor ons met de wagen) wordt na een paar haakse bochten het keerpunt bereikt voor de laatste kilometers tot de finish (aan de andere kant van de Po).

De renners hebben pas morgenochtend de kans om het parcours met de fiets in detail te verkennen. Aangezien de start pas om 14u wordt gegeven, tijd zat uiteraard.