Giro 2021: Onze tips voor jouw Scorito-team

Bongiorno Girini! Het is weer tijd voor de Giro d’Italia! Zaterdag gaat de eerste grote ronde van het jaar weer van start. Dus is het ook weer tijd voor pooltips.

Een grote ronde betekent in menig vriendengroep en op een aantal werkvloeren dat het weer tijd is voor een pronostiek! Zweet jij peentjes om je beste vriend te verslaan of wil je voorkomen dat je onwetende collega er deze Giro wéér met de prijzenpot vandoor gaat? Perfetto! WielerFlits helpt je op weg met tien tips voor de Scorito wielerpool.