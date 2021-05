Giro 2021: Nieuwe valpartij dwingt Manuel Belletti tot opgave

Manuel Belletti is de zesde uitvaller in de Giro d’Italia 2021. De ervaren Italiaanse sprinter van EOLO-Kometa kwam vandaag in de zesde etappe naar San Giacomo ten val en besloot uiteindelijk in de remmen te knijpen.

Belletti (35) was afgelopen maandag ook al betrokken bij een valpartij in de lastige heuvelrit naar Canale. De coureur van EOLO-Kometa was toen nog wel in staat om zijn weg te vervolgen en de finish te bereiken. Woensdag, in de rit naar Cattolica, besloot de ervaren Italiaan zich te mengen in het sprintgeweld en kwam hij als negende over de streep.

Vandaag ging het echter weer mis in de rit met aankomst op de beklimming van San Giacomo. Zijn werkgever EOLO-Kometa laat weten dat Belletti voor een tweede keer in deze Giro tegen de grond is gegaan en heeft besloten om de ronde vroegtijdig te verlaten. Het is de eerste Italiaan die moet opgeven in de Ronde van Italië.

Eerder moest de Giro al afscheid nemen van Krists Neilands, Mikel Landa, Pavel Sivakov, François Bidard en Joe Dombrowski.