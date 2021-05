Giro 2021: Nicolas Edet uit de roulatie met breuk in linkerarm

Nicolas Edet kwam gisteren ten val tijdens de veertiende etappe van de Giro d’Italia. De Fransman werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Treviso en daar constateerden de artsen een breukje in zijn linker opperarmbeen.

De 33-jarige Edet kwam na dertig kilometer ten val, waarna hij de strijd moest staken. Bij de val was ook Lawrence Naesen betrokken, maar toen de Belgische renner van AG2R Citroën was bekomen van de schrik kon hij zijn weg vervolgen. Edet bleef daarentegen op de stoep zitten en greep naar zijn linkerarm.

“We waren in een dorpje en naderden een rotonde. Twee of drie renners gleden voor mijn neus en ik moest daardoor remmen, waardoor ik vol op een muur botste. Ik voelde meteen dat mijn arm was gebroken”, aldus Edet, die in het ziekenhuis van Treviso een operatie moest ondergaan. “Het gaat nu gelukkig veel beter.”

De renner van Cofidis keert waarschijnlijk vandaag weer terug naar zijn thuisland Frankrijk. Edet zal binnen enkele dagen weer onder het mes moeten, dit keer in het ziekenhuis van Rennes. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer een rugnummer kan opspelden. “Dat zal afhangen van de revalidatieperiode. Een comeback voor augustus lijkt me niet realistisch.”