Giro 2021: Nicolas Edet geeft op na valpartij

Voor Nicolas Edet heeft de Giro d’Italia twee weken geduurd. In de veertiende etappe naar de Monte Zoncolan kwam de Franse renner van Cofidis na dertig kilometer ten val, waarna hij de strijd moest staken.

Bij de val was ook Lawrence Naesen betrokken, maar toen de Belgische renner van AG2R Citroën was bekomen van de schrik kon hij zijn weg vervolgen. Edet bleef daarentegen op de stoep zitten en greep naar zijn schouder.

Edet was bezig aan zijn tweede Giro d’Italia. De afgelopen twee weken was hij meerdere keren bij de vlucht van de dag betrokken. In de ritten naar Sestola en Bagno di Romagna leverde dat hem de zevende plaats aan de streep op.

Door de opgave van de 33-jarige renner heeft Cofidis nog zeven man in koers.