Giro 2021: Nibali komt ten val in etappe naar Guardia Sanframondi

Vincenzo Nibali is gisteren ten val gekomen in de achtste etappe naar Guardia Sanframondi. De Italiaan van Trek-Segafredo heeft echter geen serieuze blessures overgehouden aan zijn buiteling. “Ik heb wel een paar blauwe plekken. Het is wat het is”, liet hij na de finish weten.

Nibali kwam al vroeg in de etappe ten val. “Ik begon al met een achterstand aan deze Giro en dit helpt zeker niet. Ik kwam erg veel tegen in de openingsfase. Het begon met een lekke band en vervolgens viel ik in een bocht tijdens een passage door een smal dorpje. Ik heb nu een paar blauwe plekken, maar daar moet ik nu gewoon mee dealen.”

Nibali hoopte gisteren op een goede nachtrust, want vandaag krijgen de renners een zeer lastige Apennijnenrit voorgeschoteld over vier gecategoriseerde beklimmingen. De rit kent maar liefst 3.400 hoogtemeters. Nibali: “We hebben binnen de ploeg ook nog Giulio Ciccone, die momenteel erg sterk aan het rijden is.”

Klassement

“Het is belangrijk om hem goed te ondersteunen en te helpen, aangezien het een zware en belangrijke etappe zal worden”, aldus Nibali, die goed drie weken voor de start van de Giro tijdens een training een polsbreuk opliep. De tweevoudig Girowinnaar wist zich echter nog op tijd klaar te stomen voor zijn thuisronde.

Nibali staat momenteel zestiende in het klassement op 1:43 van rozetruidrager Attila Valter. Zijn ploegmaat Ciccone doet het met een zevende plaats (op 41 seconden van de Hongaar) nog beter.