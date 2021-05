Giro 2021: Movistar mikt met Marc Soler op klassement

Ook Movistar heeft haar huiwerk voor de 104e Giro d’Italia afgerond. De Spaanse WorldTour-formatie stuurt Marc Soler als kopman naar Turijn, waar de Ronde van Italië aankomende zaterdag van start gaat met een tijdrit.

Soler maakt zijn debuut in de Ronde van Italië. Hoewel hij in het verleden slechts een keer bij de eerste tien wist te eindigen in een grote ronde, heeft Soler recent wel bewezen in vorm te zijn. In de Ronde van Romandië won hij immers de derde etappe. Hij kwam slechts een seconde tekort voor een podiumplaats in de Zwitserse WorldTour-koers.

Soler krijgt tijdens de Giro twee landgenoten aan zijn zijde, Albert Torres en Antonio Pedrero. De selectie wordt gecompleteerd door de Amerikaan Matteo Jorgenson, de Colombiaan Einer Rubio, de Portugees Nelson Oliveira en de Italianen Dario Cataldo en Davide Villella.

Selectie Movistar Team voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Marc Soler

Matteo Jorgenson

Einer Rubio

Nelson Oliveira

Dario Cataldo

Albert Torres

Davide Villella

Antonio Pedrero