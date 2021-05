Giro 2021: Lotto Soudal ziet Kobe Goossens uitvallen

Kobe Goossens heeft de Giro d’Italia op de twaalfde dag verlaten. De 25-jarige renner kwam eerder vandaag ten val en heeft last van zijn rechterhand, zo meldt Lotto Soudal via social media. De Belgische formatie zag eerder deze ronde al drie renners uitvallen.

Goossens probeerde na zijn valpartij nog wel verder te koersen, maar bleek uiteindelijk niet in staat om de etappe uit te rijden. Het is nog gissen naar de ernst van zijn blessure. De ploeg hoopt na enkele scans op meer duidelijkheid.

Goossens trok de voorbije dagen meermaals ten aanval. Zo was hij mee in de achtste etappe van Foggia naar Guardia Sanframondi. De klimmer kwam die dag als zesde over de streep, zijn beste uitslag in de Giro.

Lotto Soudal moest eerder deze ronde al afscheid nemen van sprinter Caleb Ewan, Jasper De Buyst en Tomasz Marczyński. Harm Vanhoucke, Stefano Oldani, Roger Kluge en Thomas De Gendt zijn nog wel in koers.