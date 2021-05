Giro 2021: Lotto Soudal met twee man over na opgave Thomas De Gendt

Thomas De Gendt is niet meer van start gegaan in de zestiende etappe van de Giro d’Italia. De Belgische rasaanvaller van Lotto Soudal kampt met kniepijn en kan niet meer verder. Daardoor heeft de formatie van John Lelangue nog twee man in koers.

“Met tranen in mijn ogen en kniepijn moet ik vaarwel zeggen tegen de Giro. De afgelopen twee weken kon ik mijn normale niveau al niet meer halen en er was geen verbetering”, licht De Gendt op social media zijn opgave toe. “Dit was de enige juiste beslissing. Het spijt me dat ik mijn twee ploeggenoten moet achterlaten.” De 34-jarige renner was bezig aan zijn vijfde Giro d’Italia.

Door de opgave van De Gendt heeft Lotto Soudal alleen Stefano Oldani en Harm Vanhoucke nog in koers, in de ingekorte bergetappe naar Cortina d’Ampezzo. Eerder gaven tweemalig ritwinnaar Caleb Ewan, Jasper De Buyst, Kobe Goossens, Roger Kluge en Tomasz Marczynski er al de brui aan. De Giro d’Italia duurt nog tot en met zondag.

With tears in my eyes and pain in the knee i have to say goodbye to the Giro. I could not perform on my normal level the last 2 weeks and there was no improvement. The only right decision that could be made at this moment. I’m sorry to leave my 2 teammates behind.

— Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 24, 2021