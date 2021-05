Giro 2021: Jonathan Caicedo geeft op na harde val

Voor Jonathan Caicedo is de Giro d’Italia 2021 in de elfde etappe tot een einde gekomen. Op weg naar Montalcino kwam de Ecuadoraan van EF Education-Nippo ten val op een van de sterrati. Hij raakte daarbij geblesseerd en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Caicedo stond na de eerste week op de veertigste plaats in het klassement, op bijna 23 minuten van het roze. De Ecuadoraan was een van de mannen die Hugh Carthy bergop moesten bijstaan in zijn jacht op het podium in Milaan.

Voor de 28-jarige renner was het zijn derde deelname aan de Giro d’Italia. Vorig jaar won hij op de derde dag de bergetappe naar de Etna. Vervolgens mocht hij in twee etappes de blauwe bergtrui aantrekken.