Giro 2021: Israel Start-Up Nation in rood-blauw tenue

Israel Start-Up Nation start in de Giro d’Italia in een ander truitje. De WorldTour-ploeg koerst de komende drie weken in een donkerrood tenue, met enkele donkerblauwe tinten. De rode kleur is een verwijzing naar de Italiaanse wijnsponsor Vini Fantini van de ploeg.

Patrick Bevin moet de komende weken rondrijden in het truitje. “Het is een heel cool design. Het is een mooi gebaar om het tenue te veranderen voor Vini Fantini tijdens de Giro”, aldus de Nieuw-Zeelander.

De president van de Fantini Group is ook blij. “We willen ploegbazen Sylvan Adams en Ron Baron en de rest van het team bedanken voor dit prachtige cadeau. Het is een grote kans voor ons om in de schijnwerpers te treden in de belangrijkste wedstrijd van Italië.”