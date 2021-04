Giro 2021: Israel Start-Up Nation gebrand op topresultaat met Dan Martin

Israel Start-Up Nation heeft de achtkoppige ploeg voor de Giro d’Italia bekendgemaakt. Het team wil net als vorig jaar een etappe winnen en streeft daarnaast met Daniel Martin een topresultaat in het algemeen klassement na.

Vorig jaar behaalde Israel Start-Up Nation voor het eerst een etappezege in een grote ronde, toen Alex Dowsett in de achtste Girorit naar de winst soleerde. Nieuw dagsucces staat hoog op het wensenlijstje van het Israëlische WorldTeam, maar daarnaast wil de ploeg met Dan Martin kort in het algemeen klassement eindigen.

“Ons belangrijkste doel is een topresultaat in het algemeen klassement met Dan”, zegt de Deense ploegleider Nicki Sørensen over de ambities. “Hij verkeert in geweldige vorm en hij heeft in onze ploeg de volledige support om zijn en onze doelen te bereiken. Maar daarnaast jagen we ook op etappezeges, aangezien onze ploeg in deze ronde op elk terrein kan meedoen.”

‘Sterker dan ooit’

Martin besloot aan het eind van vorig seizoen dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging, laat hij via zijn ploeg weten. “En ik keek er echt naar uit om de Giro te doen. Deze ronde ligt me erg goed. Ik voel dat ik nu sterker dan ooit ben, zowel mentaal als fysiek. Sinds mijn vierde plek in de Vuelta heb ik veel meer vertrouwen dat ik een goed klassement kan rijden.”

“Natuurlijk is ook het winnen van een etappe een groot doel. Zowel de Tour de France als in de Vuelta a España heb ik al tweemaal gewonnen en nu wil ik graag mijn verzameling overwinningen in de grote ronden compleet maken”, aldus de 34-jarige Ier, die voor het eerst in zijn carrière de Ardense klassiekers heeft overgeslagen.

Israel Start-Up Nation voor de Giro d’Italia 2021

Patrick Bevin

Matthias Brändle

Davide Cimolai

Alessandro De Marchi

Alex Dowsett

Daniel Martin

Krists Neilands

Guy Niv