Giro 2021: Gianni Savio jaagt met jonge ploeg op succes

Androni Giocattoli-Sidermec heeft haar Giro-selectie uit de doeken gedaan. De Italiaanse ploeg, die pas startrecht verkreeg nadat Vini Zabù haar wildcard inleverde, stuurt een behoorlijk jeugdige ploeg aan de eerste grote ronde van het seizoen.

De 29-jarige Argentijn Eduardo Sepúlveda is het oudste lid van de selectie. Simon Pellaud (28) is verder de enige renner binnen de ploeg die ouder is dan 25. Andrii Ponomar wordt een van de jongste deelnemers ooit in de Ronde van Italië. Wanneer de Giro komende zaterdag begint in Turijn is hij 18 jaar, 8 maanden en 3 dagen oud. Ter vergelijking: Remco Evenepoel (21 jaar, 3 maanden en 14 dagen) de nummer twee op de lijst met jongste renners.

Jefferson Cepeda wordt een van de renners om naar uit te kijken binnen het team. Het talent uit Ecuador werd onlangs vierde in de Tour of the Alps, voor klassementsmannen als Jai Hindley en Pavel Sivakov. Hij geldt als serieuze kanshebber op een ritzege en het bergklassement. Ook de aanvalslustige Simon Pellaud is een renner die in staat moet worden geacht om een rit te kunnen winnen.

Androni Giocattoli-Sidermec pakte in de afgelopen editie nog twee nevenklassementen. Simon Pellaud werd gehuldigd als winnaar van het tussensprintklassement, terwijl zijn ploeggenoot Mattia Bais de Fuga Bianchi voor de beste vluchter won. Een jaar daarvoor wist de formatie van Gianni Savio voor het laatst een etappe te winnen in de Giro. Fausto Masnada won destijds de zesde rit. Een etappeoverwinning is dit jaar opnieuw een van de voornaamste doelen van de ploeg.

Selectie Androni Giocattoli-Sidermec voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Jefferson Cepeda

Simon Pellaud

Andrii Ponomar

Simone Ravanelli

Eduardo Sepúlveda

Filippo Tagliani

Natnael Tesfatsion

Nicola Venchiarutti