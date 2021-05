Giro 2021: Gehele peloton test negatief op coronavirus voor aanvang vierde etappe

Vorig jaar regende het coronabesmettingen in de Giro d’Italia, maar de eerste tests leveren dit jaar – gelukkig – voorlopig enkel negatieve resultaten op. Alle aanwezige renners en stafleden mogen hun weg vervolgen, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Zo’n 650 tests werden voor aanvang van de vierde etappe naar Sestola afgenomen. Niet alleen de renners, maar ook stafleden werden getest op het coronavirus. De roze sportkrant schrijft dat de stalen louter negatieve resultaten hebben opgeleverd.

In Turijn testte ook iedereen in de bubbel al negatief op Covid-19. Op zaterdag en zondag zal er een nieuwe ronde testen worden gedaan. In totaal worden er in iets meer dan een week zo’n 2600 testen afgenomen.