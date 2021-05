Giro 2021: Gaviria, Ulissi en Formolo speerpunten UAE Emirates

UAE Emirates zal tijdens de Giro d’Italia op twee paarden wedden. Davide Formolo mag proberen zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement, terwijl Fernando Gaviria en Diego Ulissie op zoek gaan naar etappeoverwinningen.

Ploegmanager Joxean Matxin zegt een gebalanceerde ploeg naar de Ronde van Italië te sturen. “Formolo wordt onze man voor het klassement. Hij heeft al drie keer top tien gereden in een grote ronde en we denken dat hij nog beter kan. Ulissi heeft al acht ritten op zijn naam geschreven en op de dagen die hem liggen mag hij ervoor gaan. In de massasprints krijgt Gaviria de hulp van Richeze en Molano.”

Met acht etappezeges spant Ulissi de kroon binnen de Giro-selectie van UAE Emirates. Fernando Gaviria won in het verleden al vijf etappes in de Ronde van Italië, terwijl ook Richeze (twee etappezeges), Formolo (één etappezege) en Valerio Conti (drager roze trui in 2019) al successen boekten. Alessandro Covi maakt dan weer zijn debuut in een grote ronde.

Selectie UAE Emirates voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Valerio Conti

Alessandro Covi

Joe Dombrowski

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Sebastian Molano

Maximilian Richeze

Diego Ulissi