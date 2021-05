Giro 2021: EF Education-Nippo presenteert speciale tenues

Dit jaar zal EF Education-Nippo in de Giro d’Italia wederom met een aangepast tenue op de proppen komen. De Amerikaanse formatie kiest dit keer voor een geblokt tenue. “Dit jaar vieren we met het design het multiculturele karakter van onze ploeg”, was de uitleg van teambaas Jonathan Vaughters.

Omdat de vertrouwde uitdossing van de ploeg erg veel op de roze leiderstrui leek, koos de ploeg van Jonathan Vaughers vorig jaar in de Giro d’Italia, in samenwerking met skateboardmerk Palace, al voor een veelkleurig ontwerp. Er waren heel wat liefhebbers van de ‘eendentenues’, al waren er misschien wel evenzoveel negatieve reacties.

Dit jaar zal EF Education-Nippo wederom met een aangepast tenue komen. Het shirt werd vlak voor de ploegenpresentatie van de Giro d’Italia onthuld. Het tenue is overwegend donker met enkele opvallende kleurrijke ‘blokken’.

foto: EF Education-Nippo foto: EF Education-Nippo