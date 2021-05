Giro 2021: Dombrowski naar ziekenhuis overgebracht na harde val

Het kan snel verkeren in de Giro d’Italia. Joe Dombrowski won gisteren nog de vierde etappe naar Sestola en mocht naderhand de blauwe bergtrui aantrekken; een dag later kwam hij hard ten val en is het maar de vraag of hij nog verder kan rijden.

Dombrowski kwam met nog vier kilometer te gaan hard ten val bij een vluchtheuvel, daarbij was ook Mikel Landa betrokken. De Amerikaan kon weer op de fiets stappen en de finish bereiken, al kwam hij als op twee na laatste over de streep en duikelde hij van de tweede naar de 48 plaats in het klassement.

Na de etappe werd de klimmer van UAE Emirates overgebracht naar het ziekenhuis, waar scans van hem worden gemaakt. Ook wordt gecontroleerd of hij een hersenschudding heeft opgelopen bij zijn val. De ploegarts doet vanavond nog een volledig onderzoek om na te gaan of de renner fit genoeg is om de wedstrijd voort te zetten.