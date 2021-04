Giro 2021: BORA-hansgrohe met Sagan, Buchmann en Großschartner

BORA-hansgrohe rekent in de komende Giro d’Italia op Peter Sagan, Emanuel Buchmann en Felix Großschartner. De Slowaak moet de Duitse formatie aan sprintsucces helpen, Buchmann en Großschartner zijn op papier de klassementsrenners.

Sagan, die vorig jaar zijn debuut maakte in de Giro d’Italia, zal ook dit jaar La Corsa Rosa betwisten. De drievoudige wereldkampioen wist dit seizoen, ondanks een coronabesmetting, al twee wedstrijden te winnen. Eind maart bleek hij de beste in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië en afgelopen woensdag was hij succesvol in de Ronde van Romandië.

De 31-jarige Sagan zal in de vlakke (sprint)etappes niet kunnen terugvallen op een indrukwekkende sprinttrein, maar zijn vaste compagnon Daniel Oss is wel van de partij, net als de Poolse hardrijder Maciej Bodnar. De selectie van BORA-hansgrohe bestaat verder uit klimmers, met Buchmann, Großschartner, Matteo Fabbro en neoprof Giovanni Aleotti. Cesare Benedetti is de achtste en laatste renner.

Buchmann, twee jaar geleden nog vierde in de Tour de France, heeft zijn voorjaar afgestemd op de Giro d’Italia. De Duitser heeft nog maar veertien koersdagen in de benen en zijn beste uitslag is een twaalfde plek in de UAE Tour. Großschartner, in 2020 negende in de Vuelta a España, maakte in aanloop naar de Giro al wel indruk met ritwinst in de Tour of the Alps.

Selectie BORA-hansgrohe voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Giovanni Aleotti

Cesare Benedetti

Maciej Bodnar

Emanuel Buchmann

Matteo Fabbro

Felix Großschartner

Daniel Oss

Peter Sagan