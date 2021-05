Giro 2021: Astana-Premier Tech en Vlasov gaan voor het maximale resultaat

Astana-Premier Tech staat zaterdag met Aleksandr Vlasov als kopman aan het vertrek van de Giro d’Italia. Met de Russische renner gaat de ploeg voor het maximale resultaat in het klassement. De Kazachse formatie mikt daarnaast op etappezeges.

“Sinds ik in 2020 de Giro al na twee etappes moest verlaten, heb ik het gevoel dat ik nog een paar onafgemaakte zaken in Italië heb liggen”, vertelt Vlasov via zijn ploeg. “Het is mijn droom om de Giro van start tot finish te rijden en in elke etappe het beste van mezelf te laten zien. Ik voel me vrij goed en optimistisch en ik ga voor het maximale resultaat in het algemeen klassement. Tegelijk besef ik dat er veel sterke en ervaren renners aan de start staan en het een zware strijd wordt.”

“Met de steun van de ploeg bekijk ik de wedstrijd van dag tot dag. In de vlakke etappes wil ik de onnodige risico’s vermijden om vervolgens in de bergetappes mijn best te doen. En dan zullen we zien waar ik uitkom in Milaan”, aldus de 25-jarige Rus.

Martinelli: ‘Vlasov een van de favorieten’

Ploegleider Giuseppe Martinelli benadrukt dat Vlasov de kopman is van de ploeg. “Met hem willen we voor een hoge plaats in het algemeen klassement strijden. De ploeg is klaar om hem de beste ondersteuning te bieden. In de Tour of the Alps bereikte hij een zeer goed niveau, dus ik ben er vrij zeker van dat hij een van de favorieten voor de Giro is. Hij gaat zijn best doen, maar we hebben ook een aantal sterke, ervaren renners die kunnen strijden voor een etappezege.”

Luis León Sánchez en Gorka Izagirre noemt de 66-jarige Italiaan als voorbeeld. “Dat zijn renners die weten hoe ze etappes in grote rondes moeten winnen. Ze zijn allebei in vorm en gemotiveerd om een mooie uitslag te rijden. Natuurlijk is het klassement ons hoofddoel, maar met onze renners kunnen we op bijna elk terrein winnen. Felline en Battistella kunnen een sprint van een uitgedund peloton winnen en Sobrero liet zijn potentieel in tijdritten al zien.”

Selectie Astana voor Giro d’Italia 2021 (8-30 mei)

Samuele Battistella

Fabio Felline

Gorka Izagirre

Vadim Pronskiy

Luis Leon Sanchez

Matteo Sobrero

Harold Tejada

Aleksandr Vlasov