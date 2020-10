Giro 2020: Wilco Kelderman pakt als negende Nederlander de roze trui

Wilco Kelderman wist vandaag de roze trui te veroveren in de Giro d’Italia. De renner van Team Sunweb mag zich nu in een adem noemen met Gerrit Voorting, Wim van Est, Jean-Paul van Poppel, Erik Breukink, Jeroen Blijlevens, Pieter Weening, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin.

Deze Nederlanders hebben één ding met elkaar gemeen en dat is dat ze allemaal eens de roze trui hebben gedragen in hun carrière. Dumoulin is de grote slokop met zeventien roze truien. In 2016 reed hij zes dagen in het felbegeerde kleinood, een jaar later was hij tien dagen in het bezit van ‘La Maglia Rosa’ en in 2018 droeg hij één dag de roze trui.

Erik Breukink droeg aan het einde van de jaren tachtig acht dagen het roze, Steven Kruijswijk heeft vijf roze truien in zijn (kleding)kast hangen. Ook Weening (vier dagen), Van Poppel (twee dagen) en Blijlevens (twee truien) reden meerdere dagen in het iconische shirt. We moeten nog wat verder terug in de tijd voor Voorting en Van Est, allebei goed voor één roze trui.

Slechts één Nederlander slaagde erin om de Ronde van Italië te winnen. Drie jaar geleden wist Dumoulin zich in Milaan tot eindwinnaar te kronen en de roze trui mee naar huis te nemen. Zijn voormalige ploeggenoot Kelderman kan dit jaar de tweede Nederlandse Girowinnaar worden sinds de eerste editie in 1909.

Nederlanders in de roze trui

1. Tom Dumoulin – 17 dagen

2. Erik Breukink – 8 dagen

3. Steven Kruijswijk – 5 dagen

4. Pieter Weening – 4 dagen

5. Jean-Paul van Poppel – 2 dagen

6. Jeroen Blijlevens – 2 dagen

7. Gerrit Voorting – 1 dag

8. Wim van Est – 1 dag

9. Wilco Kelderman – 1 dag